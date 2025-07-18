Президент России Владимир Путин в эту пятницу, 18 июля, провел встречу с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым, сообщили в пресс-службе Кремля. В ходе беседы глава региона напомнил российскому лидеру о князе Андрее Боголюбском, который в 1169 году сжег Киев, поскольку «град сей сеял рознь между российскими землями».

Андрей Боголюбский (это интересная история, это был пример первого объединения княжеств) в 1169 году объединил 11 княжеств и штурмом взял город Киев с интересной формулировкой, — взяли и сожгли за то, что «град сей сеял рознь между российскими землями и семьями», — сказал Авдеев.

Он добавил, что Боголюбский также заказал икону, которая сейчас хранится в музее во Владимире. По словам Авдеева, ее реставрировали на протяжении 100 лет, и процесс закончился только в 2024 году. Губернатор посоветовал Путину по возможности своими глазами посмотреть на эту реликвию.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что 18 июля Путин проведет важный международный разговор по телефону. По его словам, диалог с участием президента России состоится ближе к вечеру.