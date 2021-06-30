Путин анонсировал создание молодёжных карт для посещения музеев и концертов

Президент России Владимир Путин во время традиционной прямой линии анонсировал создание «Пушкинской карты». На неё будут перечисляться деньги на посещение культурных мероприятий — музеев, выставок, концертов. Карта будет предназначена для молодёжи.

Этим можно будет воспользоваться в течение сентября — декабря текущего года и в следующем году. На их счёт, на эту карту, будет положено на четыре месяца три тысячи рублей, — рассказал глава государства.

Выдавать «Пушкинскую карту» будут молодым людям от 14 до 22 лет. Деньги можно потратить на посещение концертов, выставок и других учреждений культуры. По словам Путина, действовать карты будут с сентября.

NEWS.ru ведёт текстовую онлайн-трансляцию прямой линии.

Мероприятие стартовало 30 июня в 12:00 мск. Оно стало 18-м по счёту. Глава государства отвечает на вопросы россиян. Как анонсировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, больше всего граждан интересуют такие темы, как состояние экономики и выход страны из кризиса. К началу трансляции, по словам ведущих, поступило около двух миллионов обращений.

Ранее Минкультуры РФ ввело дополнительные ограничения для федеральных учреждений культуры и кинотеатров, работающих в Москве. Ведомство рекомендовало столичным театрам и кинотеатрам проверять QR-коды у зрителей, пришедших на спектакли и киносеансы. NEWS.ru поинтересовался у руководителей столичных театров и представителей сетей кинотеатров, одобряют ли они подобные меры и готовы ли выполнять их.