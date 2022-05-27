Чудное мгновенье: зачем нужна Пушкинская карта и как её получить Рассказываем о всех тонкостях Пушкинской карты: кто и как её может получить, где она принимается, какие альтернативы у неё есть

Пушкинская карта / Фото pushkinskaya_karta/vk.com

1 сентября 2021 года Министерство культуры РФ запустило проект Пушкинской карты. Теперь с её помощью молодые граждане страны смогут посещать различные культурные мероприятия, не потратив при этом ни рубля. Редакция NEWS.ru рассказывает о всех тонкостях программы: кто и как может оформить карту, а также куда по ней можно сходить.

Что такое Пушкинская карта

Если говорить глобально, то Пушкинская карта — это программа по поддержке молодого населения страны в области культурного развития, разработанная Министерством культуры совместно с Министерством цифрового развития и Почта Банком.

Если же быть конкретнее, Пушкинская карта представляет собой банковскую карту платёжной системы Мир с заранее начисленным денежным номиналом, с помощью которого можно оплатить стопроцентную стоимость билетов в различные театры, музеи, арт-пространства и многие другие культурные заведения страны. В 2021 году денежный лимит по карте составил 3 тысячи рублей, в 2022 — уже 5 тысяч рублей.

Кто может оформить Пушкинскую карту

Для того чтобы оформить Пушкинскую карту, потенциальный её владелец должен соответствовать ряду требований:

Как оформить Пушкинскую карту pushkinskaya_karta/vk.com

Заявитель должен быть гражданином Российской Федерации. Заявитель должен иметь при себе паспорт. Допустимый возраст заявителя — от 14 до 22 лет включительно. Заявитель должен быть зарегистрирован на портале Госуслуги.

Вопреки распространённому мнению, заявителю необязательно учиться в школе, колледже или университете — карта доступна для получения всем россиянам, проходящим по возрастным ограничениям.

Где и как можно оформить Пушкинскую карту

Пушкинскую карту можно получить двумя способами — в электронном виде или на пластиковом носителе. Рассмотрим оба варианта.

Виртуальная карта

Виртуальную карту можно получить в несколько касаний не выходя из дома. Для этого:

Пройдите регистрацию на портале Госуслуги и подтвердите свою личность. Установите мобильное приложение Госуслуги Культура и авторизуйтесь в нём под своей учётной записью. Сфотографируйте своё лицо и прикрепите снимок к своему аккаунту. Обратите внимание, что поменять его в дальнейшем не получится. Дождитесь подтверждения данных. Этот процесс может занять до двух дней.

Таким же образом Пушкинскую карту можно получить и через сайт Почта Банка, только вместо аккаунта на Госуслугах вам понадобится СНИЛС.

Пушкинская карта Сергей Булкин/NEWS.ru

Пластиковая карта

Пластиковую карту можно получить только в отделении Почта Банка. Всё, что вам там потребуется предоставить — паспорт РФ и СНИЛС. Остальную работу сделает сотрудник банка. Карту можно будет получить в день обращения. Кроме новой карты, в отделении можно также запросить физический носитель для уже имеющейся, виртуальной.

Где можно воспользоваться Пушкинской картой

В программе Пушкинской карты участвует свыше 1500 различных культурных заведений по всей стране. Среди них такие известные пространства, как Государственная Третьяковская галерея, музей Эрмитаж, Московский Художественный театр им. А.П.Чехова, Мариинский театр, Московская филармония и многие другие. Также с 1 февраля 2022 года Пушкинской картой можно оплатить билеты в кино. Это нововведение касается исключительно российских фильмов.

Пушкинская карта и как её получить Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако этой картой нельзя оплатить билеты на концерты популярных исполнителей или блогеров — программа Пушкинской карты работает исключительно с партнёрскими организациями, куда не входят танцевальные площадки. Также карта не сработает при оплате билетов на мероприятия с возрастным цензом 18+.

Сами мероприятия, на которые можно попасть по Пушкинской карте, отбираются Министерством культуры РФ, их список постоянно пополняется и обновляется. С полным перечнем можно ознакомиться в мобильном приложении Госуслуги Культура и на сайте культура.рф.

Как пользоваться Пушкинской картой

Пушкинская карта действует по принципу обычной банковской — вы выбираете билет на интересующее вас мероприятие и оплачиваете его в кассе или онлайн, указав реквизиты.

Несмотря на то, что это банковская карта, вы не можете снять с неё деньги, пополнить баланс или совершить перевод.

Первоначальный номинал в 5 тысяч рублей сохраняется вплоть до конца года — его можно потратить сразу, а можно растянуть на весь год. В дальнейшем дополнительные средства внести будет невозможно.

где оформить Пушкинскую карту Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По истечении срока действия карты она продлевается автоматически. Одновременно с этим её баланс пополняется до суммы номинала, утверждённого в новом году. К примеру, если до конца 2021 года вы потратили все средства, в 2022 году она пополняется на 5 тысяч рублей. Если же какая-то часть средств на ней осталась, баланс подгоняется под те же 5 тысяч рублей.

Пушкинской картой нельзя оплатить часть билета, даже если не хватает средств. По её программе можно внести только стопроцентную стоимость билета.

При очном использовании карты необходимо иметь при себе паспорт, сотрудники посещаемого заведения вправе спросить его для подтверждения личности и возраста.

Если вам исполнилось 23 года, карта становится недействительной.

Какие альтернативы есть у Пушкинской карты

Пушкинская карта — не единственная возможность посетить культурные учреждения страны бесплатно. Например, в России ежегодно проводятся акции Ночь в музее, Ночь в театре, Ночь кино и др., в ходе которых можно успеть побывать сразу в нескольких арт-пространствах за ночь и не потратить ни рубля. С каждым годом к участию в этих мероприятиях присоединяется всё больше культурных заведений.

Пушкинская карта Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Также Министерство культуры планирует выпустить в России Гоголевскую карту, с помощью которой можно будет оплачивать книги из утверждённого перечня. Пока что эта инициатива находится в стадии обсуждения.

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