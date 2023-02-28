Международный женский день принято ассоциировать с именами революционерок Клары Цеткин и Розы Люксембург. Однако, по мнению ряда историков, праздник 8 Марта имеет гораздо более древние корни.
Так, например, одна из версий гласит, что в Древнем Риме 8 марта проводились так называемые матроналии — торжества в честь замужних женщин и хранительниц очага. В этот день они наряжались в самые красивые свои одежды и получали от мужей различные знаки внимания в виде подарков и цветов. Для рабынь это тоже был выходной — в этот день они могли не работать.
Что подарить женщине на 8 марта? Идеи подарков
Какое значение имеет праздник 8 Марта в наши дни? Традиция дарить подарки женщинам в этот день дошла и до наших дней. Какие подарки порадовали бы современную женщину, делимся ниже:
- Ароматические свечи из натурального воска. Бергамот, сандал, розмарин или сладкое печенье — сейчас можно подобрать ароматы на любой вкус. Натуральный соевый или кокосовый воск безвреден для здоровья, а деревянный фитиль будет приятно потрескивать, создавая ощущение уютного вечера у камина. Женщина такой подарок оценит по достоинству еще и потому, что свечи очень эстетичны, а стеклянные баночки можно будет использовать в хозяйстве.
- Необычные бокалы или стаканы. Популярные бокалы-креманки для шампанского, бокалы-кубки из цветного стекла — всегда можно подобрать набор, который выигрышно будет смотреться на столе. Однако цвет лучше заранее согласовать с виновницей праздника.
- Набор для создания текстурных картин. Творческий набор для создания фактурной интерьерной картины своими руками при помощи текстурной пасты — настоящая находка для любительниц украшать дом своими руками. Помимо паст, в наборе есть мини-холсты и шпатели. Остается только создать свой шедевр и повесить на стену.
- Подушка Beauty Sleep. Желанный подарок для женщин. Такая подушка имеет специальные выемки по бокам, на ней удобно спать на боку, не боясь при этом что с утра будут морщины.
- Аксессуары для чайной церемонии. Такой подарок придется по душе любительнице чаепитий. Наборы для чайной церемонии бывают разные. Например, для китайского чаепития понадобится специальный поднос, глиняный чайничек и пиалы, гайвань для заваривания чая. Для чаепития в латинском стиле понадобится термос и калебас с трубочкой. Для японского чаепития нужны специальные баночки нацумэ, венчик тясен и чаши тяван.
- Мини-вафельница. Отличный девайс для тех, кто любит выпить на завтрак чашечку кофе со свежей выпечкой. Пару минут — и горячие вафли готовы.
- Набор необычных подставок для горячих блюд и стаканов. Сейчас в продаже можно найти эффектные подставки из эпоксидной смолы, которые создают эффект аквариума, и при объемной заливке возникает ощущение, что содержимое подставки как бы плавает в воде.
- Набор микрозелени для проращивания в домашних условиях. Готовые наборы для проращивания придутся по душе тем, кто любит растения. Неоспоримый плюс такого подарка в том, что он еще и полезный для здоровья — подросшая микрозелень срезается и используется в различных блюдах.
- Флорариум. Еще один вариант впечатляющего подарка в Международный женский день для любительниц цветов и растений. Особенность флорариума в том, что он не только эффектно смотрится в любом интерьере, но и неприхотлив. В качестве подарка можно вручить как уже готовый флорариум, так и набор для самостоятельной сборки.
- Подушка-массажер для шеи, спины и ног. Неоспоримое преимущество такого массажера в том, что массажный эффект достигается за счет вращения 4 роликов, которые также оснащены функцией инфракрасного прогрева. Этот практичный девайс поможет расслабить затекшие мышцы и устранить болевые ощущения в обрабатываемой зоне.
Также в качестве подарка на 8 Марта советуем рассмотреть:
- Штатив для телефона, или селфи-палка
- Набор носков с необычным принтом
- Игрушка-обнимашка
- Билеты на театральный спектакль или концерт любимого музыканта
- Электрический штопор Xiaomi
- Яркий женский платок
- Косметическое настольное зеркальце с LED-подсветкой
- Беспроводные наушники
- Подарочный сертификат в магазин косметики или одежды
Поздравление с 8 Марта для женщин-коллег: идеи подарков
Подобрать подходящий подарок для женщин-коллег сложнее всего, ведь зачастую хобби и интересы сотрудниц известны не так хорошо, как увлечения родных и близких женщин. Вот несколько универсальных идей:
- Чайная церемония. Можно подарить персональные сертификаты на посещение чайного клуба, а также неплохим вариантом подарка от компании будет организовать коллективную чайную церемонию. Такое мероприятие можно организовать даже в офисе — приглашенный чайный мастер расскажет увлекательные истории о чае, а также проведет мастер-класс по самой церемонии.
- Стильная термокружка для чая и кофе. Из универсальных цветов можно подобрать в подарок белые, красные, черные термокружки. Плюсом будет корпус из нержавеющей стали, а также возможность держать тепло до 12 часов.
- Универсальный внешний аккумулятор. Особенность такого пауэрбанка — встроенные кабели, которые позволяют подключать его к устройствам с любым разъемом. Такой практичный подарок оценит любая женщина.
- Умный ночник Xiaomi. Такой ночник можно установить в любом месте, поскольку он работает от батареек. Из интересных функций — встроенный датчик движения, автоматическое включение и выключение, опция подключения к системе умного дома, низкое энергопотребление.
- Сладкий подарочный набор. Наполнение такого подарка на 8 Марта может быть разным. К примеру, это могут быть различные сухофрукты, мини-версии варений и меда или же свежая клубника в шоколаде. Дополнить набор можно стильной кружкой и ароматным чаем с травами.
Чем лучше не поздравлять с 8 Марта
Несколько рекомендаций, каких подарков на 8 Марта лучше избегать:
- Парфюмерия и косметика. Если вы не в курсе, какими брендами пользуется одариваемая вами женщина, то таких подарков лучше избегать — высок риск не угадать с ароматом и косметическим средством.
- Ювелирные украшения и бижутерия. Здесь аналогично с предыдущим пунктом — одной девушке могут нравиться этнические узоры, другой — массивные украшения, третьей — что-то минималистичное и строгое. Если все же хочется подарить какое-то украшение, рекомендуем остановить свой выбор на подарочном сертификате или же сходить вместе с девушкой в ювелирный магазин.
- Нижнее белье. Еще один вид подарка, над которым стоит лишний раз подумать, прежде чем дарить. Многим женщинам и самим не так-то просто найти комфортное белье, а даже если пойти с дамой в магазин нижнего белья, ожидание может получиться утомительным, и не факт, что в магазине найдется комплект, который понравится.
- Кухонная утварь. Если женщина не фанатеет от приготовления блюд, а делает это скорее по необходимости, то даже самый практичный и полезный девайс не вызовет приятные эмоции, которые так хочется ощутить каждой женщине 8 Марта.
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