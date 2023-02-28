Праздник 8 Марта: история возникновения Международного женского дня Разбираемся, какое значение имеет праздник 8 Марта и что подарить женщине в этот день

Фото: wikipedia

Лоуренс Альма-Тадема, 1894 год

Международный женский день принято ассоциировать с именами революционерок Клары Цеткин и Розы Люксембург. Однако, по мнению ряда историков, праздник 8 Марта имеет гораздо более древние корни.

Так, например, одна из версий гласит, что в Древнем Риме 8 марта проводились так называемые матроналии — торжества в честь замужних женщин и хранительниц очага. В этот день они наряжались в самые красивые свои одежды и получали от мужей различные знаки внимания в виде подарков и цветов. Для рабынь это тоже был выходной — в этот день они могли не работать.

Что подарить женщине на 8 марта? Идеи подарков

Какое значение имеет праздник 8 Марта в наши дни? Традиция дарить подарки женщинам в этот день дошла и до наших дней. Какие подарки порадовали бы современную женщину, делимся ниже:

Ароматические свечи из натурального воска. Бергамот, сандал, розмарин или сладкое печенье — сейчас можно подобрать ароматы на любой вкус. Натуральный соевый или кокосовый воск безвреден для здоровья, а деревянный фитиль будет приятно потрескивать, создавая ощущение уютного вечера у камина. Женщина такой подарок оценит по достоинству еще и потому, что свечи очень эстетичны, а стеклянные баночки можно будет использовать в хозяйстве.

Бергамот, сандал, розмарин или сладкое печенье — сейчас можно подобрать ароматы на любой вкус. Натуральный соевый или кокосовый воск безвреден для здоровья, а деревянный фитиль будет приятно потрескивать, создавая ощущение уютного вечера у камина. Женщина такой подарок оценит по достоинству еще и потому, что свечи очень эстетичны, а стеклянные баночки можно будет использовать в хозяйстве. Необычные бокалы или стаканы. Популярные бокалы-креманки для шампанского, бокалы-кубки из цветного стекла — всегда можно подобрать набор, который выигрышно будет смотреться на столе. Однако цвет лучше заранее согласовать с виновницей праздника.

Популярные бокалы-креманки для шампанского, бокалы-кубки из цветного стекла — всегда можно подобрать набор, который выигрышно будет смотреться на столе. Однако цвет лучше заранее согласовать с виновницей праздника. Набор для создания текстурных картин. Творческий набор для создания фактурной интерьерной картины своими руками при помощи текстурной пасты — настоящая находка для любительниц украшать дом своими руками. Помимо паст, в наборе есть мини-холсты и шпатели. Остается только создать свой шедевр и повесить на стену.

Фото: Bernd Tschakert/Global Look Press Международный женский день

Подушка Beauty Sleep. Желанный подарок для женщин. Такая подушка имеет специальные выемки по бокам, на ней удобно спать на боку, не боясь при этом что с утра будут морщины.

Желанный подарок для женщин. Такая подушка имеет специальные выемки по бокам, на ней удобно спать на боку, не боясь при этом что с утра будут морщины. Аксессуары для чайной церемонии. Такой подарок придется по душе любительнице чаепитий. Наборы для чайной церемонии бывают разные. Например, для китайского чаепития понадобится специальный поднос, глиняный чайничек и пиалы, гайвань для заваривания чая. Для чаепития в латинском стиле понадобится термос и калебас с трубочкой. Для японского чаепития нужны специальные баночки нацумэ, венчик тясен и чаши тяван.

Такой подарок придется по душе любительнице чаепитий. Наборы для чайной церемонии бывают разные. Например, для китайского чаепития понадобится специальный поднос, глиняный чайничек и пиалы, гайвань для заваривания чая. Для чаепития в латинском стиле понадобится термос и калебас с трубочкой. Для японского чаепития нужны специальные баночки нацумэ, венчик тясен и чаши тяван. Мини-вафельница. Отличный девайс для тех, кто любит выпить на завтрак чашечку кофе со свежей выпечкой. Пару минут — и горячие вафли готовы.

Отличный девайс для тех, кто любит выпить на завтрак чашечку кофе со свежей выпечкой. Пару минут — и горячие вафли готовы. Набор необычных подставок для горячих блюд и стаканов. Сейчас в продаже можно найти эффектные подставки из эпоксидной смолы, которые создают эффект аквариума, и при объемной заливке возникает ощущение, что содержимое подставки как бы плавает в воде.

Сейчас в продаже можно найти эффектные подставки из эпоксидной смолы, которые создают эффект аквариума, и при объемной заливке возникает ощущение, что содержимое подставки как бы плавает в воде. Набор микрозелени для проращивания в домашних условиях. Готовые наборы для проращивания придутся по душе тем, кто любит растения. Неоспоримый плюс такого подарка в том, что он еще и полезный для здоровья — подросшая микрозелень срезается и используется в различных блюдах.

Готовые наборы для проращивания придутся по душе тем, кто любит растения. Неоспоримый плюс такого подарка в том, что он еще и полезный для здоровья — подросшая микрозелень срезается и используется в различных блюдах. Флорариум. Еще один вариант впечатляющего подарка в Международный женский день для любительниц цветов и растений. Особенность флорариума в том, что он не только эффектно смотрится в любом интерьере, но и неприхотлив. В качестве подарка можно вручить как уже готовый флорариум, так и набор для самостоятельной сборки.

Фото: shutterstock Международный женский день

Подушка-массажер для шеи, спины и ног. Неоспоримое преимущество такого массажера в том, что массажный эффект достигается за счет вращения 4 роликов, которые также оснащены функцией инфракрасного прогрева. Этот практичный девайс поможет расслабить затекшие мышцы и устранить болевые ощущения в обрабатываемой зоне.

Также в качестве подарка на 8 Марта советуем рассмотреть:

Штатив для телефона, или селфи-палка

Набор носков с необычным принтом

Игрушка-обнимашка

Билеты на театральный спектакль или концерт любимого музыканта

Электрический штопор Xiaomi

Яркий женский платок

Косметическое настольное зеркальце с LED-подсветкой

Беспроводные наушники

Подарочный сертификат в магазин косметики или одежды

Поздравление с 8 Марта для женщин-коллег: идеи подарков

Подобрать подходящий подарок для женщин-коллег сложнее всего, ведь зачастую хобби и интересы сотрудниц известны не так хорошо, как увлечения родных и близких женщин. Вот несколько универсальных идей:

Чайная церемония. Можно подарить персональные сертификаты на посещение чайного клуба, а также неплохим вариантом подарка от компании будет организовать коллективную чайную церемонию. Такое мероприятие можно организовать даже в офисе — приглашенный чайный мастер расскажет увлекательные истории о чае, а также проведет мастер-класс по самой церемонии.

Фото: shutterstock

Стильная термокружка для чая и кофе. Из универсальных цветов можно подобрать в подарок белые, красные, черные термокружки. Плюсом будет корпус из нержавеющей стали, а также возможность держать тепло до 12 часов.

Из универсальных цветов можно подобрать в подарок белые, красные, черные термокружки. Плюсом будет корпус из нержавеющей стали, а также возможность держать тепло до 12 часов. Универсальный внешний аккумулятор . Особенность такого пауэрбанка — встроенные кабели, которые позволяют подключать его к устройствам с любым разъемом. Такой практичный подарок оценит любая женщина.

. Особенность такого пауэрбанка — встроенные кабели, которые позволяют подключать его к устройствам с любым разъемом. Такой практичный подарок оценит любая женщина. Умный ночник Xiaomi. Такой ночник можно установить в любом месте, поскольку он работает от батареек. Из интересных функций — встроенный датчик движения, автоматическое включение и выключение, опция подключения к системе умного дома, низкое энергопотребление.

Такой ночник можно установить в любом месте, поскольку он работает от батареек. Из интересных функций — встроенный датчик движения, автоматическое включение и выключение, опция подключения к системе умного дома, низкое энергопотребление. Сладкий подарочный набор. Наполнение такого подарка на 8 Марта может быть разным. К примеру, это могут быть различные сухофрукты, мини-версии варений и меда или же свежая клубника в шоколаде. Дополнить набор можно стильной кружкой и ароматным чаем с травами.

Фото: Alex Milan Tracy/Global Look Press

Чем лучше не поздравлять с 8 Марта

Несколько рекомендаций, каких подарков на 8 Марта лучше избегать:

Парфюмерия и косметика. Если вы не в курсе, какими брендами пользуется одариваемая вами женщина, то таких подарков лучше избегать — высок риск не угадать с ароматом и косметическим средством.

Если вы не в курсе, какими брендами пользуется одариваемая вами женщина, то таких подарков лучше избегать — высок риск не угадать с ароматом и косметическим средством. Ювелирные украшения и бижутерия. Здесь аналогично с предыдущим пунктом — одной девушке могут нравиться этнические узоры, другой — массивные украшения, третьей — что-то минималистичное и строгое. Если все же хочется подарить какое-то украшение, рекомендуем остановить свой выбор на подарочном сертификате или же сходить вместе с девушкой в ювелирный магазин.

Здесь аналогично с предыдущим пунктом — одной девушке могут нравиться этнические узоры, другой — массивные украшения, третьей — что-то минималистичное и строгое. Если все же хочется подарить какое-то украшение, рекомендуем остановить свой выбор на подарочном сертификате или же сходить вместе с девушкой в ювелирный магазин. Нижнее белье. Еще один вид подарка, над которым стоит лишний раз подумать, прежде чем дарить. Многим женщинам и самим не так-то просто найти комфортное белье, а даже если пойти с дамой в магазин нижнего белья, ожидание может получиться утомительным, и не факт, что в магазине найдется комплект, который понравится.

Еще один вид подарка, над которым стоит лишний раз подумать, прежде чем дарить. Многим женщинам и самим не так-то просто найти комфортное белье, а даже если пойти с дамой в магазин нижнего белья, ожидание может получиться утомительным, и не факт, что в магазине найдется комплект, который понравится. Кухонная утварь. Если женщина не фанатеет от приготовления блюд, а делает это скорее по необходимости, то даже самый практичный и полезный девайс не вызовет приятные эмоции, которые так хочется ощутить каждой женщине 8 Марта.

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