История праздника 8 марта: от забастовок до тюльпанов Рассказываем, как зародился праздник 8 марта, какова его история и почему выбрали эту дату

Фото: Всеволод Тарасевич/РИА Новости

История возникновения 8 марта как Международного праздника всех женщин имеет весьма туманное начало. Одни относят его к 1857, когда работницы-текстильщицы прошли по улицам и выдвинули требования. Они касались повышения оплаты, улучшения трудовых условий и выборного права. Другие относят дату к нулевым годам XX века, когда женщины выходили на демонстрации с требованием уравнять зарплату независимо от пола и всех остальных правах.

Краткая история 8 марта: для тех, кому лень читать

1908 год, Нью-Йорк. Партия социал-демократов проводит митинги за права женщин. До 1913 года они проводятся в каждое последнее воскресенье февраля.

1910 год, Копенгаген. Клара Цеткин на Международном конгрессе социалистов предлагает учредить определенный день, когда женщины будут заострять внимание общества на своих проблемам.

19 марта 1911 года. Первые шествия, посвященные дню трудящихся женщин, проходят у немцев, датчан и шведов, а также в нескольких других странах.

2 марта 1913 года первый митинг проходит в России.

8 марта 1914 года отмечают одновременно голландцы, австрийцы, датчане, немцы, швейцарцы и россияне.

Февраль 1917 года, Петроград. Начинаются демонстрации из-за сложной жизни работниц с требованием «хлеба и равноправия». Они приводят к уличным беспорядкам и, в последующем, к смене власти.

8 марта 1921 года. Праздничный день официально становится государственным. Чествуют женщин — героев революции и тружениц заводов.

8 марта 1965 года. В Советском союзе День женщин становится официальным выходным, к тому времени полностью потеряв связь с революцией.

Фото: Wikimedia Клара Цеткин и Роза Люксембург

8 марта: история возникновения праздника

Несмотря на то, что с датой первой демонстрации мнения учёных расходятся, мы начнём рассматривать историю возникновения 8 марта именно с первого «марша пустых кастрюль» в 1857 году. Тогда журналисты пренебрежительно назвали демонстрацию «прогулкой», а власти не ответили на просьбы демонстрантов.

Их требования были вполне закономерны, т.к. история 8 марта началась с трагедии. В то время в здании текстильной фабрики случился крупный пожар, где погибли почти две сотни человек, 2/3 из которых — женщины. Дело в том, что от голода рабочие много курили, что и привело к возгоранию. Но покинуть сооружение они не могли: дверь запирали снаружи до конца смены, чтобы никто не мог уйти.

В 1908 году, в конце февраля, марш повторили с теми же заявками: уравнивание в правах, лучшие условия работы и право голосовать. Но в тот день власти Нью-Йорка предпочли вызвать полицию и разогнать шествие из пожарных шлангов.

1910 год ознаменовался тем, что забастовки прошли уже практически во всех больших городах США. История 8 марта приобретает международный масштаб. В Дании проходит II конференция социалисток, где участвовала легендарная Клара Цеткин. Там же на общем голосовании было утверждено, что «Международному дню солидарности трудящихся женщин» быть.

На следующую годовщину митинги организовали в нескольких странах нынешнего Евросоюза. В сумме по городским улицам прошли более миллиона человек, причём обоих полов. Митинг соединили с Днём парижской коммуны и провели его 19 марта. История праздника 8 марта началась в 1914 году, т.к. именно в эту дату демонстрации стали по-настоящему международными и прошли в восьми странах, включая Россию.

Февральские события 1917 года в Москве и Петербурге многие учёные называют вехой начала революции. Тогда, 23 февраля по старому стилю или 8 марта по Григорианскому, митинг в честь Международного дня трудящихся женщин превратился в настоящий бунт. Голодные рабочие бастовали против ужасающих условий труда, переворачивали трамваи, устраивали драки с полицией.

Фото: Wikimedia Женская манифестация на улицах Петрограда 23 февраля (8 марта) 1917 года

Настоящую историю возникновения праздника 8 марта в России можно считать именно со времен переворота. Когда к власти пришли коммунисты, женщины тотчас стали принимать участие в выборах. Это произошло на год быстрее, чем в Британии. А США отстали в этом вопросе на целых три года.

В 1921 году история 8 марта как праздника утверждается на государственном уровне. После этого в Советском союзе начали создавать всевозможные женские профсоюзы, комитеты, советы... всё, что как-то относится к правам и свободам женщин. Правда, касается эта торжественная дата лишь тех дам, которые оказывали содействие революции или осваивали «мужские» профессии.

Президиум Верховного Совета СССР объявил 8 марта нерабочим днём лишь в 1965 году. К тому времени революционные настроения в обществе уже пропали и праздник начал приобретать чисто гендерную окраску. При этом многие газеты помещали на свои страницы фотографии работниц, которые перевыполнили план в какое-то количество раз.

Только в 1975 году, названном в ООН «Годом женщин», генеральная ассамблея утвердила 8 марта как Международный женский день. С того времени Организация Объединенных Наций ежегодно в эту дату организует тематические собрания, которые призывают обратить внимание на проблемы и ущемление прав женщин.

Если говорить кратко, история 8 марта началась с забастовок голодных работниц, что странным образом трансформировалось в праздник весны, женственности и материнства. В эту дату у нас принято поздравлять вообще всех, кто относится к слабому полу, а не только революционерок и тружениц.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

День 8 марта: история подарков и поздравлений

История 8 марта имеет несколько крутых поворотов. Ещё каких-нибудь сто лет назад никому бы в голову не пришло поздравлять женщину «с праздником». Этот день был символом борьбы с голодом, с самодержавием, с несправедливостью. Советские газеты публиковали в этот день не милые четверостишия и картинки, а призывы трудиться ещё упорнее на благо родины.

Если же рассматривать истории возникновения 8 марта как праздника, то она началась не так давно. Как раз в то время, когда день сделали выходным. Тогда традиционным подарком стал букет тюльпанов или мимозы, коробка конфет или шоколадка. Естественно, поздравляли уже всех женщин, а не только рабочих завода.

За такое непродолжительное время трансформировалась вся суть праздника. Если кратко, история 8 марта — это история войны женщин за равноправие. Но сейчас не многие вспомнят об истинных причинах его возникновения. Для многих дам этот день — просто повод не мыть посуду.

По данным социологического опроса, только 7% россиян связывают этот день со стремлением к равноправию. 30% считают, что это просто «День весны», а 57% просто говорят «Международный женский день» не вдаваясь в подробности. При этом более половины респонденток заявили, что для них 8 марта — просто лишний выходной. А 33% просто хотят получить подарок.

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