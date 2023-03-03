История возникновения 8 марта как Международного праздника всех женщин имеет весьма туманное начало. Одни относят его к 1857, когда работницы-текстильщицы прошли по улицам и выдвинули требования. Они касались повышения оплаты, улучшения трудовых условий и выборного права. Другие относят дату к нулевым годам XX века, когда женщины выходили на демонстрации с требованием уравнять зарплату независимо от пола и всех остальных правах.
Краткая история 8 марта: для тех, кому лень читать
- 1908 год, Нью-Йорк. Партия социал-демократов проводит митинги за права женщин. До 1913 года они проводятся в каждое последнее воскресенье февраля.
- 1910 год, Копенгаген. Клара Цеткин на Международном конгрессе социалистов предлагает учредить определенный день, когда женщины будут заострять внимание общества на своих проблемам.
- 19 марта 1911 года. Первые шествия, посвященные дню трудящихся женщин, проходят у немцев, датчан и шведов, а также в нескольких других странах.
- 2 марта 1913 года первый митинг проходит в России.
- 8 марта 1914 года отмечают одновременно голландцы, австрийцы, датчане, немцы, швейцарцы и россияне.
- Февраль 1917 года, Петроград. Начинаются демонстрации из-за сложной жизни работниц с требованием «хлеба и равноправия». Они приводят к уличным беспорядкам и, в последующем, к смене власти.
- 8 марта 1921 года. Праздничный день официально становится государственным. Чествуют женщин — героев революции и тружениц заводов.
- 8 марта 1965 года. В Советском союзе День женщин становится официальным выходным, к тому времени полностью потеряв связь с революцией.
8 марта: история возникновения праздника
Несмотря на то, что с датой первой демонстрации мнения учёных расходятся, мы начнём рассматривать историю возникновения 8 марта именно с первого «марша пустых кастрюль» в 1857 году. Тогда журналисты пренебрежительно назвали демонстрацию «прогулкой», а власти не ответили на просьбы демонстрантов.
Их требования были вполне закономерны, т.к. история 8 марта началась с трагедии. В то время в здании текстильной фабрики случился крупный пожар, где погибли почти две сотни человек, 2/3 из которых — женщины. Дело в том, что от голода рабочие много курили, что и привело к возгоранию. Но покинуть сооружение они не могли: дверь запирали снаружи до конца смены, чтобы никто не мог уйти.
В 1908 году, в конце февраля, марш повторили с теми же заявками: уравнивание в правах, лучшие условия работы и право голосовать. Но в тот день власти Нью-Йорка предпочли вызвать полицию и разогнать шествие из пожарных шлангов.
1910 год ознаменовался тем, что забастовки прошли уже практически во всех больших городах США. История 8 марта приобретает международный масштаб. В Дании проходит II конференция социалисток, где участвовала легендарная Клара Цеткин. Там же на общем голосовании было утверждено, что «Международному дню солидарности трудящихся женщин» быть.
На следующую годовщину митинги организовали в нескольких странах нынешнего Евросоюза. В сумме по городским улицам прошли более миллиона человек, причём обоих полов. Митинг соединили с Днём парижской коммуны и провели его 19 марта. История праздника 8 марта началась в 1914 году, т.к. именно в эту дату демонстрации стали по-настоящему международными и прошли в восьми странах, включая Россию.
Февральские события 1917 года в Москве и Петербурге многие учёные называют вехой начала революции. Тогда, 23 февраля по старому стилю или 8 марта по Григорианскому, митинг в честь Международного дня трудящихся женщин превратился в настоящий бунт. Голодные рабочие бастовали против ужасающих условий труда, переворачивали трамваи, устраивали драки с полицией.
Настоящую историю возникновения праздника 8 марта в России можно считать именно со времен переворота. Когда к власти пришли коммунисты, женщины тотчас стали принимать участие в выборах. Это произошло на год быстрее, чем в Британии. А США отстали в этом вопросе на целых три года.
В 1921 году история 8 марта как праздника утверждается на государственном уровне. После этого в Советском союзе начали создавать всевозможные женские профсоюзы, комитеты, советы... всё, что как-то относится к правам и свободам женщин. Правда, касается эта торжественная дата лишь тех дам, которые оказывали содействие революции или осваивали «мужские» профессии.
Президиум Верховного Совета СССР объявил 8 марта нерабочим днём лишь в 1965 году. К тому времени революционные настроения в обществе уже пропали и праздник начал приобретать чисто гендерную окраску. При этом многие газеты помещали на свои страницы фотографии работниц, которые перевыполнили план в какое-то количество раз.
Только в 1975 году, названном в ООН «Годом женщин», генеральная ассамблея утвердила 8 марта как Международный женский день. С того времени Организация Объединенных Наций ежегодно в эту дату организует тематические собрания, которые призывают обратить внимание на проблемы и ущемление прав женщин.
Если говорить кратко, история 8 марта началась с забастовок голодных работниц, что странным образом трансформировалось в праздник весны, женственности и материнства. В эту дату у нас принято поздравлять вообще всех, кто относится к слабому полу, а не только революционерок и тружениц.
День 8 марта: история подарков и поздравлений
История 8 марта имеет несколько крутых поворотов. Ещё каких-нибудь сто лет назад никому бы в голову не пришло поздравлять женщину «с праздником». Этот день был символом борьбы с голодом, с самодержавием, с несправедливостью. Советские газеты публиковали в этот день не милые четверостишия и картинки, а призывы трудиться ещё упорнее на благо родины.
Если же рассматривать истории возникновения 8 марта как праздника, то она началась не так давно. Как раз в то время, когда день сделали выходным. Тогда традиционным подарком стал букет тюльпанов или мимозы, коробка конфет или шоколадка. Естественно, поздравляли уже всех женщин, а не только рабочих завода.
За такое непродолжительное время трансформировалась вся суть праздника. Если кратко, история 8 марта — это история войны женщин за равноправие. Но сейчас не многие вспомнят об истинных причинах его возникновения. Для многих дам этот день — просто повод не мыть посуду.
По данным социологического опроса, только 7% россиян связывают этот день со стремлением к равноправию. 30% считают, что это просто «День весны», а 57% просто говорят «Международный женский день» не вдаваясь в подробности. При этом более половины респонденток заявили, что для них 8 марта — просто лишний выходной. А 33% просто хотят получить подарок.
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