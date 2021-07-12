Школьники и студенты начали продавать «Пушкинскую карту» за ненадобностью

Молодые люди из российских регионов начали продавать «Пушкинские карты», выданные властями для посещения культурных учреждений. В качестве причины они указывают ненадобность, передаёт TJ.
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В пресс-службе «Юлы» журналистам рассказали, что такие объявления будут заблокированы, так как на сервисе запрещена продажа цифровых и виртуальных товаров. В «Авито» не прокомментировали происходящее.
В Минкульте Пермского края (в регионе тоже появились соответствующие объявления)
С 1 сентября школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет получили возможность выпустить «Пушкинскую карту». Деньги с неё можно потратить на посещение концертов, выставок и других мероприятий и учреждений культуры.