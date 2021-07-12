Школьники и студенты начали продавать «Пушкинскую карту» за ненадобностью

Молодые люди из российских регионов начали продавать «Пушкинские карты», выданные властями для посещения культурных учреждений. В качестве причины они указывают ненадобность, передаёт TJ.

Соответствующие объявления появились в сервисах «Авито» и «Юла». Цены на карты варьируются от 350 до 2500 рублей.

В пресс-службе «Юлы» журналистам рассказали, что такие объявления будут заблокированы, так как на сервисе запрещена продажа цифровых и виртуальных товаров. В «Авито» не прокомментировали происходящее.

В Минкульте Пермского края (в регионе тоже появились соответствующие объявления) заявили изданию 59.ru, что, вероятнее всего, речь идёт о мошенничестве. Там объяснили, что картами могут пользоваться только их владельцы, так как они привязаны к аккаунту.

С 1 сентября школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет получили возможность выпустить «Пушкинскую карту». Деньги с неё можно потратить на посещение концертов, выставок и других мероприятий и учреждений культуры.