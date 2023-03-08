Сократившийся в 2022 году на более чем 30 направлений список стран, куда россиянам можно поехать без особых трудностей, постепенно пополняется новыми направлениями в 2023 году.

Ниже мы расскажем, куда лучше поехать отдыхать, а также какие границы Россия открыла и планирует открыть в ближайшем будущем.

Последние новости об открытии границ: новые страны для безвизового въезда

По информации Министерства иностранных дел, Россия в ближайшее время готовит соглашение о безвизовом режиме с целым рядом стран. В первую очередь для россиян станут безвизовыми такие направления, как Индия, Сирия, Индонезия, Вьетнам, Филиппины и Ангола.

Также Россия открывает границы в 2023 году с такими перспективными с точки зрения туризма странами, как: Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Малайзия, Мексика, Гаити, Бахрейн, Замбия, Кувейт, Оман и Бахрейн.

Все эти соглашения могут быть приняты уже в самое ближайшее время.

Также чуть ранее Россия возобновила соглашение о взаимных групповых туристических поездках с Китаем, приостановленное на время пандемии.

Всего на сегодняшний момент для россиян доступны 118 безвизовых направлений.

Куда поехать из России в 2023 годуФото: Tenzin Nyida/Global Look Press Куда поехать из России в 2023 году

Какие страны открыты для россиян в 2023 году

Ниже вы можете увидеть, какие страны открыты для россиян по данным на март 2023 года. Прямые рейсы сейчас летают из России в следующие государства:

  • Турция. Страна, которая славится своими пляжными курортами, а также в целом богата на достопримечательности. По этому направлению всегда большой выбор экскурсионных программ, особенно в Стамбул. Также популярны оздоровительные путевки на термальные источники. Виза не требуется.
  • ОАЭ. Отдых на пляже, туры по городам и шоппинг — Эмираты также входят в список открытых стран для туризма и являются одним из самых распространенных направлений для россиян в 2023 году. Виза оформляется в аэропорту.
  • Египет. Страна открылась для россиян летом 2021 года после пятилетнего перерыва. Направление славится курортами на берегу Красного моря, а также уникальным культурным наследием, насладиться которым можно, отправившись в Каир, Синай и Луксор. Виза по прибытию (Хургада, платная) или «синайский» штамп (бесплатно на полмесяца при въезде в Шарм-эль-Шейх и Табу).
  • Катар. Экскурсии по городам и отдых на пляже — в Катаре однозначно будет чем заняться. Виза оформляется по прибытию.
  • Мальдивы. Одно из самых популярных направлений для любителей отдохнуть на пляже. Эта страна открыта для россиян еще по доковидным правилам въезда. Виза не требуется.
  • Шри-Ланка. С местной культурой можно соприкоснуться на многочисленных экскурсионных программах, а отдых на берегу океана запомнится незабываемыми восходами и закатами. Виза оформляется по прибытию.
  • Бахрейн. Еще одно интересное направление для отдыха на берегу Персидского залива, с которым Россия открыла границы. Виза оформляется по прибытию.
  • Израиль. Это направление славится не только экскурсиями по знаменитым памятникам архитектуры и пляжными курортами, но и паломничеством в религиозные места. Виза не требуется.
  • Индия. Одно из самых перспективных и развивающихся направлений. Уникальная индийская культура и достопримечательности, национальная кухня и живописные места — в Индии однозначно есть что посмотреть. Виза электронная, оформляется заранее.
  • Венесуэла. Здесь будет интересно не только отдохнуть на пляже, но и съездить на экскурсии по местным достопримечательностям. Виза не требуется.

Страны, в которые не нужна визаФото: Juan Carlos Hernandez/Global Look Press Страны, в которые не нужна виза

  • Абхазия. Прямого авиасообщения со страной нет, однако наземные границы с Россией открыты, и из Сочинского аэропорта можно без проблем доехать наземным транспортом до любой известной локации страны. Абхазия интересна своими пляжами, шикарной природой и климатом, экскурсионными программами и местной кухней. Виза не требуется, въехать можно с российским паспортом.
  • Иран. Страна порадует экскурсиями по достопримечательностям и пляжным отдыхом. Виза нужна только для индивидуального въезда, в составе группового тура не требуется.
  • Сербия. Помимо экскурсионных направлений Сербия славится своими термальными источниками и оздоровительными, а также спа-турами. Въезд безвизовый.
  • Армения. Это направление стоит рассмотреть любителям гастрономического и оздоровительного туризма. Также довольно популярны «банковские» туры за картами международных платежных систем. Виза не требуется, въехать можно по российскому паспорту.
  • Белоруссия. Направление стоит рассмотреть для экскурсионного туризма и оздоровительных программ в санаториях страны. Виза не требуется, границы с Россией открыты, въехать можно по российскому паспорту.
  • Казахстан. Оздоровительные и экскурсионные туры, а также отдых на пляжах Актау — теплые ветра из субтропиков с одной стороны и арктические горные с другой обеспечивают этой местности поистине уникальный климат. Виза не требуется.
  • Киргизия. Россия открыла границы с Киргизией летом 2022 года после снятия антиковидных ограничений. Киргизия приятно удивит любителей гастротуризма и пляжного, а также оздоровительного отдыха в окрестностях уникального озера Иссык-Куль. Также есть достойные горнолыжные курорты для любителей активного отдыха. Виза не требуется, въехать можно по российскому паспорту.
  • Азербайджан. Еще одно интересное направление для гастрономических гурманов и любителей экскурсий. Виза не требуется.
  • Таджикистан. Страна славится горным туризмом и санаториями. Также есть интересные экскурсионные программы. Виза не требуется.
  • Узбекистан. Еще одно популярное направление с турами за банковскими картами международных платежных систем. Также популярен оздоровительный отдых, горный туризм, этно-туры. Виза не требуется.

Безвизовый режим в 2023 годуФото: Raimund Franken/Global Look Press Безвизовый режим в 2023 году

Какие еще страны открыты для россиян сейчас?

В 2023 году без прямого авиасообщения для россиян открыты следующие страны:

Европа:

  • Австрия
  • Албания
  • Андорра
  • Босния-Герцеговина
  • Страны Великобритании
  • Венгрия
  • Греция
  • Испания
  • Италия
  • Остров Кипр
  • Остров Маврикий
  • Македония
  • Франция

Северная и Южная Америка:

  • Аргентина
  • Багамские острова
  • Бразилия
  • Венесуэла
  • Доминикана
  • Колумбия
  • Острова Кубы
  • Мексика
  • Перу
  • США
  • Остров Ямайка

Путешествия Фото: Martin Moxter/Global Look Press Путешествия

Австралия и Океания:

  • Австралия
  • Вьетнам
  • Острова Индонезии
  • Таиланд

Африка:

  • ЮАР
  • Джибути
  • Зимбабве
  • Кения
  • Марокко
  • Танзания
  • Тунис
  • Сейшельские острова

Азия:

  • Бутан
  • Грузия
  • Камбоджа
  • Малайзия
  • Мьянма

Со многими из вышеперечисленных стран Россия открыла границы после снятия антиковидных ограничений. Некоторые страны будут открыты для россиян в 2023 году.

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