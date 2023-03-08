Сократившийся в 2022 году на более чем 30 направлений список стран, куда россиянам можно поехать без особых трудностей, постепенно пополняется новыми направлениями в 2023 году.
Ниже мы расскажем, куда лучше поехать отдыхать, а также какие границы Россия открыла и планирует открыть в ближайшем будущем.
Последние новости об открытии границ: новые страны для безвизового въезда
По информации Министерства иностранных дел, Россия в ближайшее время готовит соглашение о безвизовом режиме с целым рядом стран. В первую очередь для россиян станут безвизовыми такие направления, как Индия, Сирия, Индонезия, Вьетнам, Филиппины и Ангола.
Также Россия открывает границы в 2023 году с такими перспективными с точки зрения туризма странами, как: Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Малайзия, Мексика, Гаити, Бахрейн, Замбия, Кувейт, Оман и Бахрейн.
Все эти соглашения могут быть приняты уже в самое ближайшее время.
Также чуть ранее Россия возобновила соглашение о взаимных групповых туристических поездках с Китаем, приостановленное на время пандемии.
Всего на сегодняшний момент для россиян доступны 118 безвизовых направлений.
Какие страны открыты для россиян в 2023 году
Ниже вы можете увидеть, какие страны открыты для россиян по данным на март 2023 года. Прямые рейсы сейчас летают из России в следующие государства:
- Турция. Страна, которая славится своими пляжными курортами, а также в целом богата на достопримечательности. По этому направлению всегда большой выбор экскурсионных программ, особенно в Стамбул. Также популярны оздоровительные путевки на термальные источники. Виза не требуется.
- ОАЭ. Отдых на пляже, туры по городам и шоппинг — Эмираты также входят в список открытых стран для туризма и являются одним из самых распространенных направлений для россиян в 2023 году. Виза оформляется в аэропорту.
- Египет. Страна открылась для россиян летом 2021 года после пятилетнего перерыва. Направление славится курортами на берегу Красного моря, а также уникальным культурным наследием, насладиться которым можно, отправившись в Каир, Синай и Луксор. Виза по прибытию (Хургада, платная) или «синайский» штамп (бесплатно на полмесяца при въезде в Шарм-эль-Шейх и Табу).
- Катар. Экскурсии по городам и отдых на пляже — в Катаре однозначно будет чем заняться. Виза оформляется по прибытию.
- Мальдивы. Одно из самых популярных направлений для любителей отдохнуть на пляже. Эта страна открыта для россиян еще по доковидным правилам въезда. Виза не требуется.
- Шри-Ланка. С местной культурой можно соприкоснуться на многочисленных экскурсионных программах, а отдых на берегу океана запомнится незабываемыми восходами и закатами. Виза оформляется по прибытию.
- Бахрейн. Еще одно интересное направление для отдыха на берегу Персидского залива, с которым Россия открыла границы. Виза оформляется по прибытию.
- Израиль. Это направление славится не только экскурсиями по знаменитым памятникам архитектуры и пляжными курортами, но и паломничеством в религиозные места. Виза не требуется.
- Индия. Одно из самых перспективных и развивающихся направлений. Уникальная индийская культура и достопримечательности, национальная кухня и живописные места — в Индии однозначно есть что посмотреть. Виза электронная, оформляется заранее.
- Венесуэла. Здесь будет интересно не только отдохнуть на пляже, но и съездить на экскурсии по местным достопримечательностям. Виза не требуется.
- Абхазия. Прямого авиасообщения со страной нет, однако наземные границы с Россией открыты, и из Сочинского аэропорта можно без проблем доехать наземным транспортом до любой известной локации страны. Абхазия интересна своими пляжами, шикарной природой и климатом, экскурсионными программами и местной кухней. Виза не требуется, въехать можно с российским паспортом.
- Иран. Страна порадует экскурсиями по достопримечательностям и пляжным отдыхом. Виза нужна только для индивидуального въезда, в составе группового тура не требуется.
- Сербия. Помимо экскурсионных направлений Сербия славится своими термальными источниками и оздоровительными, а также спа-турами. Въезд безвизовый.
- Армения. Это направление стоит рассмотреть любителям гастрономического и оздоровительного туризма. Также довольно популярны «банковские» туры за картами международных платежных систем. Виза не требуется, въехать можно по российскому паспорту.
- Белоруссия. Направление стоит рассмотреть для экскурсионного туризма и оздоровительных программ в санаториях страны. Виза не требуется, границы с Россией открыты, въехать можно по российскому паспорту.
- Казахстан. Оздоровительные и экскурсионные туры, а также отдых на пляжах Актау — теплые ветра из субтропиков с одной стороны и арктические горные с другой обеспечивают этой местности поистине уникальный климат. Виза не требуется.
- Киргизия. Россия открыла границы с Киргизией летом 2022 года после снятия антиковидных ограничений. Киргизия приятно удивит любителей гастротуризма и пляжного, а также оздоровительного отдыха в окрестностях уникального озера Иссык-Куль. Также есть достойные горнолыжные курорты для любителей активного отдыха. Виза не требуется, въехать можно по российскому паспорту.
- Азербайджан. Еще одно интересное направление для гастрономических гурманов и любителей экскурсий. Виза не требуется.
- Таджикистан. Страна славится горным туризмом и санаториями. Также есть интересные экскурсионные программы. Виза не требуется.
- Узбекистан. Еще одно популярное направление с турами за банковскими картами международных платежных систем. Также популярен оздоровительный отдых, горный туризм, этно-туры. Виза не требуется.
Какие еще страны открыты для россиян сейчас?
В 2023 году без прямого авиасообщения для россиян открыты следующие страны:
Европа:
- Австрия
- Албания
- Андорра
- Босния-Герцеговина
- Страны Великобритании
- Венгрия
- Греция
- Испания
- Италия
- Остров Кипр
- Остров Маврикий
- Македония
- Франция
Северная и Южная Америка:
- Аргентина
- Багамские острова
- Бразилия
- Венесуэла
- Доминикана
- Колумбия
- Острова Кубы
- Мексика
- Перу
- США
- Остров Ямайка
Австралия и Океания:
- Австралия
- Вьетнам
- Острова Индонезии
- Таиланд
Африка:
- ЮАР
- Джибути
- Зимбабве
- Кения
- Марокко
- Танзания
- Тунис
- Сейшельские острова
Азия:
- Бутан
- Грузия
- Камбоджа
- Малайзия
- Мьянма
Со многими из вышеперечисленных стран Россия открыла границы после снятия антиковидных ограничений. Некоторые страны будут открыты для россиян в 2023 году.
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