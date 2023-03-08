Какие страны открыты россиянам для туризма в 2023 году Рассказываем, какие границы открывает Россия в 2023 году, и в какие страны можно поехать без визы

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Страны, открывшие границы

Сократившийся в 2022 году на более чем 30 направлений список стран, куда россиянам можно поехать без особых трудностей, постепенно пополняется новыми направлениями в 2023 году.

Ниже мы расскажем, куда лучше поехать отдыхать, а также какие границы Россия открыла и планирует открыть в ближайшем будущем.

Последние новости об открытии границ: новые страны для безвизового въезда

По информации Министерства иностранных дел, Россия в ближайшее время готовит соглашение о безвизовом режиме с целым рядом стран. В первую очередь для россиян станут безвизовыми такие направления, как Индия, Сирия, Индонезия, Вьетнам, Филиппины и Ангола.

Также Россия открывает границы в 2023 году с такими перспективными с точки зрения туризма странами, как: Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Малайзия, Мексика, Гаити, Бахрейн, Замбия, Кувейт, Оман и Бахрейн.

Все эти соглашения могут быть приняты уже в самое ближайшее время.

Также чуть ранее Россия возобновила соглашение о взаимных групповых туристических поездках с Китаем, приостановленное на время пандемии.

Всего на сегодняшний момент для россиян доступны 118 безвизовых направлений.

Фото: Tenzin Nyida/Global Look Press Куда поехать из России в 2023 году

Какие страны открыты для россиян в 2023 году

Ниже вы можете увидеть, какие страны открыты для россиян по данным на март 2023 года. Прямые рейсы сейчас летают из России в следующие государства:

Турция. Страна, которая славится своими пляжными курортами, а также в целом богата на достопримечательности. По этому направлению всегда большой выбор экскурсионных программ, особенно в Стамбул. Также популярны оздоровительные путевки на термальные источники. Виза не требуется.

Страна, которая славится своими пляжными курортами, а также в целом богата на достопримечательности. По этому направлению всегда большой выбор экскурсионных программ, особенно в Стамбул. Также популярны оздоровительные путевки на термальные источники. Виза не требуется. ОАЭ. Отдых на пляже, туры по городам и шоппинг — Эмираты также входят в список открытых стран для туризма и являются одним из самых распространенных направлений для россиян в 2023 году. Виза оформляется в аэропорту.

Отдых на пляже, туры по городам и шоппинг — Эмираты также входят в список открытых стран для туризма и являются одним из самых распространенных направлений для россиян в 2023 году. Виза оформляется в аэропорту. Египет. Страна открылась для россиян летом 2021 года после пятилетнего перерыва. Направление славится курортами на берегу Красного моря, а также уникальным культурным наследием, насладиться которым можно, отправившись в Каир, Синай и Луксор. Виза по прибытию (Хургада, платная) или «синайский» штамп (бесплатно на полмесяца при въезде в Шарм-эль-Шейх и Табу).

Страна открылась для россиян летом 2021 года после пятилетнего перерыва. Направление славится курортами на берегу Красного моря, а также уникальным культурным наследием, насладиться которым можно, отправившись в Каир, Синай и Луксор. Виза по прибытию (Хургада, платная) или «синайский» штамп (бесплатно на полмесяца при въезде в Шарм-эль-Шейх и Табу). Катар. Экскурсии по городам и отдых на пляже — в Катаре однозначно будет чем заняться. Виза оформляется по прибытию.

Экскурсии по городам и отдых на пляже — в Катаре однозначно будет чем заняться. Виза оформляется по прибытию. Мальдивы. Одно из самых популярных направлений для любителей отдохнуть на пляже. Эта страна открыта для россиян еще по доковидным правилам въезда. Виза не требуется.

Одно из самых популярных направлений для любителей отдохнуть на пляже. Эта страна открыта для россиян еще по доковидным правилам въезда. Виза не требуется. Шри-Ланка. С местной культурой можно соприкоснуться на многочисленных экскурсионных программах, а отдых на берегу океана запомнится незабываемыми восходами и закатами. Виза оформляется по прибытию.

С местной культурой можно соприкоснуться на многочисленных экскурсионных программах, а отдых на берегу океана запомнится незабываемыми восходами и закатами. Виза оформляется по прибытию. Бахрейн. Еще одно интересное направление для отдыха на берегу Персидского залива, с которым Россия открыла границы. Виза оформляется по прибытию.

Еще одно интересное направление для отдыха на берегу Персидского залива, с которым Россия открыла границы. Виза оформляется по прибытию. Израиль. Это направление славится не только экскурсиями по знаменитым памятникам архитектуры и пляжными курортами, но и паломничеством в религиозные места. Виза не требуется.

Это направление славится не только экскурсиями по знаменитым памятникам архитектуры и пляжными курортами, но и паломничеством в религиозные места. Виза не требуется. Индия. Одно из самых перспективных и развивающихся направлений. Уникальная индийская культура и достопримечательности, национальная кухня и живописные места — в Индии однозначно есть что посмотреть. Виза электронная, оформляется заранее.

Одно из самых перспективных и развивающихся направлений. Уникальная индийская культура и достопримечательности, национальная кухня и живописные места — в Индии однозначно есть что посмотреть. Виза электронная, оформляется заранее. Венесуэла. Здесь будет интересно не только отдохнуть на пляже, но и съездить на экскурсии по местным достопримечательностям. Виза не требуется.

Фото: Juan Carlos Hernandez/Global Look Press Страны, в которые не нужна виза

Абхазия. Прямого авиасообщения со страной нет, однако наземные границы с Россией открыты, и из Сочинского аэропорта можно без проблем доехать наземным транспортом до любой известной локации страны. Абхазия интересна своими пляжами, шикарной природой и климатом, экскурсионными программами и местной кухней. Виза не требуется, въехать можно с российским паспортом.

Прямого авиасообщения со страной нет, однако наземные границы с Россией открыты, и из Сочинского аэропорта можно без проблем доехать наземным транспортом до любой известной локации страны. Абхазия интересна своими пляжами, шикарной природой и климатом, экскурсионными программами и местной кухней. Виза не требуется, въехать можно с российским паспортом. Иран. Страна порадует экскурсиями по достопримечательностям и пляжным отдыхом. Виза нужна только для индивидуального въезда, в составе группового тура не требуется.

Страна порадует экскурсиями по достопримечательностям и пляжным отдыхом. Виза нужна только для индивидуального въезда, в составе группового тура не требуется. Сербия. Помимо экскурсионных направлений Сербия славится своими термальными источниками и оздоровительными, а также спа-турами. Въезд безвизовый.

Помимо экскурсионных направлений Сербия славится своими термальными источниками и оздоровительными, а также спа-турами. Въезд безвизовый. Армения. Это направление стоит рассмотреть любителям гастрономического и оздоровительного туризма. Также довольно популярны «банковские» туры за картами международных платежных систем. Виза не требуется, въехать можно по российскому паспорту.

Это направление стоит рассмотреть любителям гастрономического и оздоровительного туризма. Также довольно популярны «банковские» туры за картами международных платежных систем. Виза не требуется, въехать можно по российскому паспорту. Белоруссия. Направление стоит рассмотреть для экскурсионного туризма и оздоровительных программ в санаториях страны. Виза не требуется, границы с Россией открыты, въехать можно по российскому паспорту.

Направление стоит рассмотреть для экскурсионного туризма и оздоровительных программ в санаториях страны. Виза не требуется, границы с Россией открыты, въехать можно по российскому паспорту. Казахстан. Оздоровительные и экскурсионные туры, а также отдых на пляжах Актау — теплые ветра из субтропиков с одной стороны и арктические горные с другой обеспечивают этой местности поистине уникальный климат. Виза не требуется.

Оздоровительные и экскурсионные туры, а также отдых на пляжах Актау — теплые ветра из субтропиков с одной стороны и арктические горные с другой обеспечивают этой местности поистине уникальный климат. Виза не требуется. Киргизия. Россия открыла границы с Киргизией летом 2022 года после снятия антиковидных ограничений. Киргизия приятно удивит любителей гастротуризма и пляжного, а также оздоровительного отдыха в окрестностях уникального озера Иссык-Куль. Также есть достойные горнолыжные курорты для любителей активного отдыха. Виза не требуется, въехать можно по российскому паспорту.

Россия открыла границы с Киргизией летом 2022 года после снятия антиковидных ограничений. Киргизия приятно удивит любителей гастротуризма и пляжного, а также оздоровительного отдыха в окрестностях уникального озера Иссык-Куль. Также есть достойные горнолыжные курорты для любителей активного отдыха. Виза не требуется, въехать можно по российскому паспорту. Азербайджан. Еще одно интересное направление для гастрономических гурманов и любителей экскурсий. Виза не требуется.

Еще одно интересное направление для гастрономических гурманов и любителей экскурсий. Виза не требуется. Таджикистан. Страна славится горным туризмом и санаториями. Также есть интересные экскурсионные программы. Виза не требуется.

Страна славится горным туризмом и санаториями. Также есть интересные экскурсионные программы. Виза не требуется. Узбекистан. Еще одно популярное направление с турами за банковскими картами международных платежных систем. Также популярен оздоровительный отдых, горный туризм, этно-туры. Виза не требуется.

Фото: Raimund Franken/Global Look Press Безвизовый режим в 2023 году

Какие еще страны открыты для россиян сейчас?

В 2023 году без прямого авиасообщения для россиян открыты следующие страны:

Европа:

Австрия

Албания

Андорра

Босния-Герцеговина

Страны Великобритании

Венгрия

Греция

Испания

Италия

Остров Кипр

Остров Маврикий

Македония

Франция

Северная и Южная Америка:

Аргентина

Багамские острова

Бразилия

Венесуэла

Доминикана

Колумбия

Острова Кубы

Мексика

Перу

США

Остров Ямайка

Фото: Martin Moxter/Global Look Press Путешествия

Австралия и Океания:

Австралия

Вьетнам

Острова Индонезии

Таиланд

Африка:

ЮАР

Джибути

Зимбабве

Кения

Марокко

Танзания

Тунис

Сейшельские острова

Азия:

Бутан

Грузия

Камбоджа

Малайзия

Мьянма

Со многими из вышеперечисленных стран Россия открыла границы после снятия антиковидных ограничений. Некоторые страны будут открыты для россиян в 2023 году.

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