В Грузии захотели возобновить авиасообщение с Россией Кобахидзе: Грузия одобрит возобновление прямого авиасообщения с Россией

Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Самолеты авиакомпании Georgian Airways

Власти Грузии приветствуют возможность возобновления прямого авиасообщения с Россией, утверждает глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе. В эфире «Имеди» он пояснил, что решение данного вопроса в первую очередь облегчит жизнь грузинам. По словам Кобахидзе, санкции, введенные Россией в 2019 году на прекращение полетов в Грузию, нанесли ущерб грузинским гражданам.

В 2019 году Россия в одностороннем порядке приняла решение прекратить полеты. Это была своего рода санкция против Грузии, и она нанесла ущерб гражданам Грузии. Когда речь идет об облегчении положения наших граждан, мы приветствуем любое такое решение, — заявил Кобахидзе.

Глава партии подчеркнул, что на территории РФ проживают около миллиона этнических грузин, а также граждане Азербайджана и армяне с грузинским паспортом.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия надеется на возобновление прямого авиасообщения с Грузией. По его словам, контакты с Грузией активно развиваются и в 2022 году ВВП этой страны вырос на 10% в значительной степени благодаря туризму и отношениям с Российской Федерацией.