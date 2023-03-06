Россия начала прорабатывать безвиз с шестью странами Замглавы МИД Иванов: Россия прорабатывает соглашения о безвизе с Индией и Вьетнамом

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что Россия готовит соглашения о взаимном упрощении визового режима с шестью странами. Согласно его словам, в настоящее время разрабатываются проекты с Индией, Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщил о работе России над упрощением визового режима с 11 странами и начале работы над снятием ограничений на выдачу электронных виз для около 70 дружественных государств.

Ранее МИД ФРГ подтвердил, что работа в компании, оказавшейся под антироссийскими санкциями Евросоюза, может стать препятствием для получения национальной немецкой визы. Представитель внешнеполитического ведомства Германии отметил, что страны Союза договорились о совместной линии в деле обработки заявлений от российских граждан на получение визы, на которую ориентируются визовые центры при обработке заявлений.

20 февраля стало известно, что Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, которое было приостановлено из-за пандемии COVID-19. По соглашению от февраля 2000 года, группы от пяти до 50 организованных туристов могут посещать соседнюю страну по спискам без получения визы и находиться там до 15 дней.