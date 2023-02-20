Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых туристических поездках РБК: Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках

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Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, которое было приостановлено из-за пандемии COVID-19, пишет РБК со ссылкой на МИД России и Минэкономразвития. По соглашению от февраля 2000 года, группы от пяти до 50 организованных туристов могут посещать соседнюю страну по спискам без получения визы и находиться там до 15 дней.

Китайские граждане также могут въезжать на территорию РФ как на основании виз, так и в безвизовом порядке в рамках межправительственного соглашения.

Первая группа китайских туристов из 34 человек прибудет в Москву 23 февраля из Гуанчжоу, а также посетит Петербург. Все туристы оформили визы, стоимость которых составила около 150 долларов на человека. Организацией приезда туристов занимались российский туроператор «Ника» и китайская компания GZL International Travel Service Ltd.

Для пропуска туристов на российскую территорию, Минэкономразвития должно получить от министерства культуры и туризма КНР список китайских туристических компаний, планирующих отправлять групповые туры в Россию. Минэкономразвития направит этот список в пограничную службу. Однако пока неизвестно, когда возобновится безвизовый коридор.

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