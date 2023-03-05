Украинские войска 16 раз за сутки обстреляли территорию ДНР Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 40 боеприпасов

Фото: МО Украины

Согласно сообщению в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), за прошедшие 24 часа украинские войска 16 раз обстреляли территорию ДНР. В общей сложности было выпущено 40 боеприпасов.

Как указано в заявлении, на Донецком направлении противник провел шесть обстрелов из артиллерии калибра 155 мм и ударного беспилотного летательного аппарата, на Горловском направлении — девять обстрелов из артиллерии калибров 155 мм и 152 мм, а на Ясиноватском — один обстрел из артиллерии калибра 155 мм.

В результате обстрелов пострадали районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Старомихайловка. Кроме того, сообщается о гибели двух мирных жителей в Калининском районе Горловки и ранении четырех человек в Кировском районе Донецка и Старомихайловке.

В предыдущие сутки украинские вооруженные силы совершили 26 обстрелов.

Утром 4 марта Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода «Транснефть-дружба» в Белгородской области. По данным канала, дрон прилетел со стороны Украины и врезался в пустой резервуар емкостью три тысячи тонн, в результате там образовалась дыра размером 1 кв. м. Минобороны РФ и местные власти не комментировали информацию.