Жители Стамбула покидают город: Турции предрекли новое мощное землетрясение Подземные толчки могут случиться в любой момент. По словам эксперта, напряжение тектонических разломов под Мраморным морем растет

Фото: Hristo Rusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В пострадавшей от мощного землетрясения Турции продолжаются подземные толчки. Теперь беды ждут жители Стамбула с населением свыше 15 млн человек. Мегаполис стоит сразу на трех тектонических разломах, и, когда они придут в движение — никто не знает. Но после катастрофических подземных толчков на юго-востоке Турции 6 февраля очень многие предполагают, что Стамбул станет следующим.

Нервозности прибавляют пророчества нидерландского альтернативного сейсмолога Фрэнка Хугербитса, обещавшего Стамбулу подземные толчки 6–7 марта. Масла в огонь подлили высказывания главы департамента культурных ценностей стамбульского муниципалитета Октая Озеля, который напомнил, что 20 тысяч только исторических зданий в мегаполисе должны быть «укреплены против землетрясений как можно скорее». А сколько неисторических многоэтажек не подготовлены к подземным толчкам в хаотично застроенном Стамбуле, остается только гадать. С начала февраля местные жители этим и занимаются.

Вероятность того, что в Стамбуле до 2030 года произойдет землетрясение магнитудой 7 или выше, составляет 64%, — считает директор Национального центра мониторинга землетрясений Босфорского университета Доган Калафат.

Фото: Константин Волков/NEWS.ru

Расчеты ученых базируются не на пустом месте. За последние 500 лет в районе Стамбула произошло два крупных землетрясения силой 7 баллов. При этом считается, что тектонические разломы под Мраморным морем копят напряжение и выбрасывают его в мощном толчке примерно один раз в 250 лет. Последнее крупное землетрясение в данном регионе произошло в 1766 году (тогда пострадал в числе прочего дворец Топкапы, сам султан был вынужден какое-то время жить в шатре), поэтому сейчас риск нового катаклизма весьма высок.

Профессор Наджи Гёрюр, геолог с кафедры инженерной геологии горного факультета Стамбульского технического университета, на вопрос, будет ли в Стамбуле землетрясение, ответил, что «оно может случиться в любой момент, напряжение тектонических разломов под Мраморным морем растет».

Более того, магнитуда землетрясения, которое может произойти в Стамбуле, составит от 7,2 до 7,6, считает профессор Гёрюр. И предупреждает о возможности цунами (для сравнения: в Юго-Восточной Турции сила подземных толчков была 7,5–7,8, при землетрясениях 6 февраля там погибли более 44 тысяч человек).

Цунами всегда возникало при землетрясениях в 7 и более баллов в районе Мраморного моря. В 1509 году длина волны цунами превысила 10 метров, — говорит ученый.

Что касается сейсмостойкости зданий в Стамбуле, то многие эксперты не питают особого оптимизма на этот счет.

Боюсь, что погибнет от 50 до 100 тысяч человек, потому что 60% зданий в городе были построены незаконно и 8 тысяч из них, вероятно, будут полностью уничтожены при землетрясении, — заявил профессор геолого-инженерного факультета Стамбульского технического университета Али Мехмет Джелаль Шенгёр в начале февраля.

Справедливости ради надо отметить, что ученый вообще настроен весьма скептически к действиям нынешних турецких властей, поэтому нельзя исключать, что он сгущает краски. Однако, глядя на хаотическую застройку центра Стамбула, где многие здания возводились в спешке в 1950–1970-х годах, когда люди со всей страны ехали в город на заработки, не возникает особых сомнений, что если мегаполис тряхнет как следует, это станет очень большой бедой.

Фото: Hristo Rusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сразу после землетрясений на юго-востоке Турции по всей стране начался своего рода флешмоб — жители стали обследовать свои дома, залезать со смартфонами в подвалы, на чердаки и фотографировать увиденное, а результаты выкладывать в соцсетях. Иногда кадры бывают пугающие — люди голыми руками выламывают куски бетона из опорных конструкций, находят в внутри стен полости, забитые тряпьем и старыми газетами. Отсюда и перегруженность муниципальных служб — огромное число жителей требует, чтобы специалисты срочно проверили их дома на сейсмостойкость.

И тревога только растет по мере появления новостей, подобных этой. «Почти треть образцов бетона, из которого построены дома в Турции, оказались некачественными», — сообщил глава Ассоциации лабораторий по оценке строительства и фундамента Явуз Пойраз. По его словам, дефектный бетон выявили в 26% образцов. В Стамбуле этот показатель достигает 40%, что вызывает опасения у специалистов на фоне риска землетрясений. Всего же более 560 представителей компаний-подрядчиков уже подозреваются в халатности при возведении зданий в Турции.

Фото: Константин Волков/NEWS.ru

Отчасти поэтому, возможно, увеличилось число желающих переселиться из Стамбула в какое-то более сейсмически спокойное место. Особенно часто люди стремятся покинуть европейскую часть мегаполиса, которая при землетрясении может пострадать особенно сильно — один из тектонических разломов проходит как раз под ней.

Согласно исследованию муниципалитета Стамбула, опубликованному в 2020 году, район Старого города, где расположены основные достопримечательности, включая Святую Софию, а также туристическая и торговая улица Истикляль на другом берегу залива Золотой Рог.

Еще тогда власти города предлагали снести более 7 тысяч ветхих зданий, которые вряд ли переживут землетрясение. Однако с учетом экономического кризиса, бурной внутриполитической жизни и пандемии неясно, сколько из намеченного властям удалось сделать.