Разлом под Босфором: будет ли в недалеком будущем землетрясение в Стамбуле Рассыпающийся бетон в несущих сваях домов напугал турецкое население, теперь оно ищет виновных и опасается повторения подземных толчков

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

После землетрясений в Турции пострадали почти 42 тысячи зданий — они сильно повреждены или вовсе подлежат сносу, заявил министр окружающей среды, урбанизма и изменения климата Мурат Курум. С каждым днем нарастает скандал по поводу качества жилых построек. В Сети пишут о коррупции среди застройщиков, возводящих дома из некачественных материалов. В последние дни тревога охватила и многих жителей Стамбула — по прогнозам сейсмологов, в недалеком будущем 16-миллионный мегаполис может пережить мощное землетрясение. Стамбульцы ходят по подвалам с мобильными телефонами, изучая качество постройки собственных жилищ и гадая, устоят ли они при подземных толчках. Насколько оправданы опасения и действительно ли виноват строительный сектор — в материале NEWS.ru

Когда произойдет землетрясение в Стамбуле?

После разрушительных землетрясений на юго-востоке Турции сразу начались разговоры о возможных новых толчках, которые могут дойти по системе тектонических разломов Малой Азии до Стамбула. Да и сейсмологи давно говорят, что вопрос не в том, будет ли землетрясение в Стамбуле, а в том, когда оно случится. Многие исследователи с 65-процентной вероятностью говорят о том, что стихийное бедствие произойдет в районе мегаполиса к 2030 году, и 95-процентной — что его можно ожидать в течение последующих 70 лет.

Землетрясение — это судьба. Правило природы. Это факт, который существовал всегда во всем мире и будет существовать в будущем. Но есть то, что не подлежит судьбе: обрушение зданий и гибель людей. Необходимые меры должны быть приняты человеком, — сказал в эфире телеканала FOX мэр Стамбула Экрем Имамоглу.

Фото: Константин Волков/NEWS.ru

По словам стамбульского градоначальника, нужно использовать прогнозы ученых и технологии, чтобы понимать, где проходят линии тектонических разломов, и развивать строительный сектор «в нужном направлении». «Важно, как мы видим этот процесс», — заключил Имамоглу, недвусмысленно намекая на ошибки, которые он видит в работе турецкого правительства: мэр Стамбула с 2008 года выступает от оппозиционной Республиканско-народной партии. Кстати, непонятно, влияет ли политическая позиция стамбульских властей на финансирование строительного сектора со стороны государства. По крайней мере Имамоглу на этом свое внимание не акцентировал.

В 2012 году Турция запустила проект городской трансформации. Инициатива, предложенная турецкими властями, заключалась в том, чтобы модернизировать здания, а также избавиться от небезопасных построек. Но какой процент зданий из тех, что могут развалиться во время землетрясения, был укреплен — доподлинно неизвестно. По крайней мере многие турецкие эксперты вновь поднимают вопросы качества зданий. По их мнению, проделанной на сегодняшний день работы недостаточно.

Если вы спросите, готов ли Стамбул к грядущему стихийному бедствию, то нет, определенно, не готов. Если в Стамбуле произойдёт землетрясение, то мы однозначно получим еще больший ущерб, чем в Кахраманмараше, — заявил турецкий сейсмолог Наджи Гёрур, отметив, что землетрясение в Стамбуле не за горами.

Специалисты периодически рассчитывают, к какому ущербу может привести стихийное бедствие в Стамбуле. Многое, конечно, зависит от интенсивности землетрясения, времени и места, самой земли и устойчивости зданий, но сейсмологи в целом уверены: если, допустим, в городе произойдут толчки магнитудой 7,8, как это было на юго-востоке Турции, то последствия могут быть не менее разрушительными. Стамбул стоит на разломе между Евразийской и Анатолийской тектоническими плитами. Сложно предсказать, где будет эпицентр землетрясениям, но если следовать по линиям проходящих под Стамбулом разломов, то сильнее всего может пострадать европейская часть Стамбула, включая исторический центр и далее на юго-запад вдоль Мраморного моря.

По данным Босфорского университета, стихийное бедствие может привести к гибели 14 тыс. человек, если оно произойдет ночью. Если днем, то, по прогнозам, погибнут 12 тыс. человек. А пострадавших окажется порядка 100 тыс. человек. Согласно исследованию мэрии Стамбула, так или иначе окажутся повреждены почти 260 тыс. зданий, экономические потери достигнут $40 млрд.

Теперь любой житель Стамбула, который проживает в доме, построенном до 2000 года, может подать заявку на официальном сайте муниципалитета, чтобы проверить сейсмоустойчивость жилища. Сотрудники муниципалитетов исследуют здания, передавая данные экспертам для анализа. На их основе составляется протокол о рисках, при необходимости проводятся ремонтные работы.

Между тем в Стамбуле были взяты образцы из фундамента в центральном районе Кадыкёй. Там вместо бетона были обнаружены амулеты от сглаза, газетные вырезки и пенопласт. Теперь турки подозревают, что такое же качество строительства по всей стране, из-за чего здания имеют мало шансов устоять при подземных толчках.

Фото: Константин Волков/NEWS.ru

Но не все верят, что Стамбул тряхнет. Вероятность новых землетрясений в Стамбуле нулевая, заявил NEWS.ru геофизик-сейсмолог Сергей Пулинец. По его словам, сильные стихийные бедствия, в том числе в Турции, происходят с определенной периодичностью.

Очередное землетрясение в Стамбуле в ближайшее время — исключительно уникальная ситуация, которая маловероятна. По сути, был очень сильный выброс энергии, а сейчас нет причин для нового стихийного бедствия, — сказал Пулинец.

Эксперт связал масштабы катастрофы с некачественно построенными домами, материалы на которые были «сворованы нечестными политиками».

Впрочем, оптимизма Пулинца другие специалисты, похоже, не разделяют. Его коллега сейсмолог, доцент Физмата МГУ Анна Люсина отметила в разговоре с NEWS.ru, что многое зависит не только от магнитуды землетрясения, но и от глубины очага. По ее мнению, новые подземные толчки в Турции вполне возможны в ближайшее время.

Специалисты изучают, куда распространяется поле напряжений, куда направлен магистральный разрыв. Сейчас пока ещё трудно что-то предсказать. Надо смотреть по области продолжающихся афтершоков. В зависимости от этого можно будет о чем-то судить. В целом вполне может дойти до Стамбула, вся эта зона очень сейсмоактивна, а люди еще не научились предсказывать землетрясения заранее, — сказала Люсина.

Не учатся на ошибках

Ущерб, нанесённый турецкому городу Эрзинджан во время землетрясения 1939 года, оказался столь велик, что на его месте больше ничего не строили, а новое поселение основали чуть севернее. После стихийного бедствия турецкий художник Джемаль Надир опубликовал карикатуру с диалогом двух турок: «Это землетрясение раскроет множество научных фактов, — сказал один турок второму. — Да, особенно факты о строительной науке», — ответил ему тот.

Территория нынешней Турции известна как сейсмоопасная с древних времен, поскольку там сходятся четыре большие тектонических плиты — Евразийская на севере, Анатолийская в центре, Африканская и Арабская на юге. Но население возмущено прежде всего тем, что правительство, хорошо осведомленное об опасности подземных толчков, халатно отнеслось к строительству домов и зданий в сейсмоопасных регионах и не смогло минимизировать потери, хотя Турция уже пережила похожую катастрофу. В 1999 году в городе Измит недалеко от Стамбула произошло землетрясение магнитудой 7,4, погибли более 17 тыс. человек, около 250 тыс. остались без крова. В исследовании «Строительство, коррупция и развивающиеся страны» экономист Всемирного банка Чарльз Кенни писал, что землетрясение 1999 года показало уровень коррупции в стране.

Фото: Public domain/Wikimedia Commons Измит, 1999 год

В 1999 году более половины всех зданий в Турции не соответствовали строительным нормам, хотя 98 % населения страны проживает в зонах, подверженных землетрясениям. Хотя такого огромного число жертв можно было бы избежать, — говорится в докладе Всемирного банка от 2007 года, посвященном строительному сектору в разных странах.

Правительство Турции, правда, после Измитского землетрясения утвердило новые строительные нормы, которые должны были смягчить последствия стихийных бедствий в дальнейшем. Однако, судя по количеству разрушенных зданий на юго-востоке страны, этих правил мало кто придерживался.

В Сети появилось множество видео, на которых люди показывают разрушенные дома и демонстрируют хрупкость бетона, который сыплется при малейшем ударе. На другом видео местный житель показывает, как кирпичи, из которых сплошь и рядом строят здания в Турции, рассыпаются, если просто взять их в руки. Разумеется, у турецкого общества справедливо возникает вопрос — почему качество домов в заведомо сейсмоопасных регионах настолько низкое?

Сначала власти оправдались тем, что все здания, которые разрушились, были построены до введения новых норм. Однако турки начали дотошно изучать историю вопроса, и оказалось, что среди разрушенных зданий — множество новостроек. Яркий пример — постройки одной строительной компании, чей девиз сейчас звучит издевательски: «Объединяем лучшие технологии с лучшими материалами и строим дома на века». В провинции Хатай львиная доля разрушенных толчками зданий была построена именно этой компанией после 2010 года.

Оппозиция сейчас критикует правящую Партию справедливости и развития (ПСР), обвиняя ее в поощрении коррупции в строительном секторе и некачественного строительства — здания даже сейчас, несмотря на наличие строительных норм, возводят из некачественных материалов. Даже очевидно бракованные стройматериалы идут в ход, утверждает оппозиция, поскольку их замена или утилизация требует дополнительных финансовых затрат. Были случаи, когда в утвержденном плане был 4-этажный дом, а по факту строили на несколько этажей больше, не подготовив толком фундамент.

Вероятно, о нечестности подрядчиков власти догадывались, но не придавали значения. А возможно, специально закрывали глаза, ведь, как утверждают оппозиционные политики, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заполнил строительный бизнес в стране лишь своими приближенными, не впуская туда посторонних.

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Противники ПСР объясняют причастностью высших эшелонов власти и сомнительные строительные амнистии, которые стали привычной практикой с 1960-х годов. Фактически речь идет о легальном освобождении от уплаты штрафов за строительство зданий без сертификатов норм безопасности. Последняя амнистия прошла в 2018 году. Тогда турецкий президент высоко оценил это решение — оно принесло в казну около $3,1 млрд налогов на имущество и регистрационных сборов. В рамках строительной амнистии свидетельства о регистрации получили в том числе 294 166 зданий в 10 пострадавших от землетрясения провинциях.

Разумеется, такое количество злоупотреблений в части легализации построек вызывает у людей настороженность даже в отношении тех домов, которые возводились безо всяких амнистий. То есть под подозрением оказывается весь строительный сектор. Потому критики давно предупреждали, что подобные схемы вызывают множество вопросов.

Строительная амнистия очень опасна и может привести к гибели многих наших граждан. Мы купили могилы за триллион долларов, — сказал председатель Палаты гражданских инженеров (IMO) Джемаль Гекче.

Турецкие строители под сомнением

Колоссальные разрушения в результате последних землетрясений сильно ударили по репутации Эрдогана. В СМИ, соцсетях и на других площадках публикуются кадры некачественных построек и ведутся обсуждения, что же привело к таким трагичным результатам. Понимая, что ситуация может выйти из-под контроля, тем более в преддверии президентских выборов, Эрдоган пытается спасти положение. Вероятно поэтому началась массовая охота на застройщиков.

Фото: IMAGO/Turkish presidency apaima/Global Look Press Реджеп Эрдоган

Так, Омер Джихан, один из крупных турецких девелоперов, был взят под стражу в курортном городке Манавгат в Анталье, где он с родственниками зарегистрировался как пострадавший во время землетрясений. Его коллега Мустафа Эрдоган Кечеджиоглу был арестован в Анкаре. В Стамбуле задержали еще пять лиц, в том числе руководителей подрядных организаций, среди них — Явуза Каракуша, который с супругой пытался вылететь в Грузию (правда, есть версия, что в его случае дело в попытке вывезти за границу больше наличности, чем разрешено законом). А девелопера Мехмета Яшара Джошкуна арестовали в аэропорту Стамбула при попытке сбежать из Турции. Всего, как сообщается, выдано более ста ордеров на арест застройщиков. Правда, никто из уже задержанных пока не берет на себя вину за случившееся.

Здания, которые не были построены в соответствии с процедурой и наукой, разрушились из-за подземных толчков и рухнули. А построенный нами дом просто накренился. Никаких обрушений не было, его основной каркас остался цел. Это говорит о том, что здание было построено хорошо, — заявил, например, в прокуратуре Джошкун.

Еще одна проблема — невысокая квалификация некоторых турецких строителей и подрядчиков. Чтобы войти в строительный бизнес и стать подрядчиком возведения жилого комплекса, не требуется никакого образования. По сути, им может стать каждый, были бы деньги.

Настолько серьезный уровень разрушений напрямую связан с невыполнением застройщиками и проектировщиками требований к строительству в сейсмоопасных районах, заявил NEWS.ru заслуженный строитель России Азарий Лапидус. По его словам, на это указывает тот факт, что в некоторых домах после стихийного бедствия даже окна не выпали, а некоторые сложились как карточный домик.

В бетоне после разрушений были найдены различные железки, бумага и тому подобные вещи. Это недопустимо, так как моментально снижает несущую способность этих конструкций. Естественно, жертв могло бы быть намного меньше, если бы некоторые чиновники за мзду не допускали к строительству объекты, игнорирующие правила безопасности, — подчеркнул Лапидус.

Кстати, после землетрясения в 1999 году стало известно, что в цемент для строительства зданий добавляли морской песок, что портило арматуру. Подобное, по всей видимости, происходило и потом.

Глядя на проблемы Турции, некоторые озаботились качеством строительства и в РФ. Так, зампред Международного союза юристов адвокат Игорь Трунов попросил Генпрокуратуру РФ проверить качество работы турецких строителей в России.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru