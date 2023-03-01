В Стамбуле спрогнозировали масштабные обрушения при мощном землетрясении Мэрия Стамбула заявила, что при землетрясении магнитудой выше 7 обрушатся около 90 тысяч зданий

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При землетрясении магнитудой выше 7 в Стамбуле могут обрушиться примерно 90 тысяч зданий, заявил глава департамента охраны и контроля окружающей среды мэрии Айшен Эрдинчлер. Он отметил, что в случае, если это произойдет, в городе образуются от 50 до 60 миллионов тонн обломков. Данный вопрос обсуждался на презентации планов мэрии Стамбула по подготовке к землетрясению, передают «Известия».

На первом этапе после землетрясения магнитудой, предположим, 7,5 может обрушиться 90 тысяч зданий. Вследствие этого образуется 50–60 миллионов тонн обломков, для хранения перед утилизацией которых потребуется от 30 до 50 миллионов кубометров складов, — сказал Эрдинчлер.

Землетрясение указанного уровня мощности затронет примерно 260 тысяч зданий, сообщил в свою очередь мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Он подчеркнул, что при таком стечении обстоятельств 4,5 миллиона граждан будут нуждаться во временном жилье. По словам мэра, сейчас нельзя предугадать, когда именно случится землетрясение, однако столкновение с катаклизмом неизбежно.

В Стамбуле идет подготовка к землетрясению. В рамках этих работ местными властями были определены первостепенные дороги для эвакуации, точки сбора, пункты оказания медпомощи. Кроме того, на окраинах города выделили специальные площадки для логистических центров. Стамбул в случае ЧП будет принимать помощь через три аэропорта.

6 февраля на юго-востоке Турции произошло разрушительное и смертоносное землетрясение магнитудой 7,7. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года. 12 февраля Роскосмос обнародовал снимок, на котором запечатлен тектонический разлом в Турции, появившийся в результате подземных толчков. Общее количество погибших при катаклизме превысило 43,5 тысячи человек.

28 февраля в центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 4. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.