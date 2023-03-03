В России раскритиковали прогнозы сейсмолога-пророка о мегаземлетрясениях Российский сейсмолог Завьялов раскритиковал прогнозы Хугербитса о мегаземлетрясениях

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Сейсмологический прибор для измерения землетрясений

Прогнозы о мегаземлетрясениях в 12 районах так называемого «сейсмолога-пророка» Франка Хугербитса из Нидерландов строятся на основании положения небесных тел и вызывают вопросы у всего научного сообщества, заявил заведующий лабораторией сейсмической опасности института физики Земли РАН Алексей Завьялов. В беседе с «Народными Новостями» он раскритиковал предсказания голландца, так как в них нет точности.

Досужий деятель, почему-то его стали величать сейсмологом, хотя в начале февраля его величали астрологом, вдруг стал вещать на весь мир о своем прогнозе. Причем там нет никакого прогноза, он говорит, что когда-то будет, где-то будет. 12 районов он выбирает, — пояснил сейсмолог.

По словам Завьялова, непонятно, что можно сделать с такими прогнозами. Сейсмолог отметил, что в районах, где могут произойти землетрясения по предсказаниям Хугербитса, власти не могут вывести людей на улицы, закрыть производства и расставить везде палатки. Он посоветовал обратить внимание на комментарий своего коллеги Данилы Чеброва.

Директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров в Telegram-канале учреждения объяснил, что Камчатка, где «пророк» предрек подземные толчки, действительно является сейсмоопасным регионом. Ученый пояснил, что дать полную оценку прогнозам Хугербитса нельзя, так как он публикует их фрагментарно. Кроме того, они нарушают этику прогнозирования землетрясений.

За долгие годы существования Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений подобных случаев было довольно много. Некоторые из них также получали известность после одного-двух удачных прогнозов, но потом уходили в небытие, уклоняясь от системной работы и избегая открытого и честного экспертирования своих прогнозов, — написал Чебров.

Хугербитс сделал прогноз о том, что в начале марта ожидаются мощные толчки, которые затронут Камчатку, Курильские острова, Японию, а также Индонезию и Северную Америку. Он уверен в точности своих предсказаний после того, как ему удалось спрогнозировать землетрясения в Турции.

Сейсмолог Владимир Кособоков ранее посоветовал воспринимать все прогнозы о природных катастрофах критически. Он отметил, что неизвестно, какими знаниями обладает Хугербитс, заявивший о предстоящих разрушительных землетрясениях на Камчатке.