Стало известно, как подорожала аренда квартир в Турции после землетрясения Аренда жилья в ряде районов Турции подорожала вдвое после землетрясения

Фото: Abed Alrahman Alkahlout/Keystone Press Agency/Global Look Press

Арендные ставки в отдельных районах Турции выросли вдвое после землетрясения. Об этом NEWS.ru сообщила основатель компании по зарубежной недвижимости Nev Real Estate Екатерина Никитина. Это произошло в связи с поиском новых квартир жителями пострадавших районов. Спрос вырос на съем жилья в тех регионах, которых землетрясение не коснулось.

Местные риелторы говорят, что после землетрясения цены на аренду в отдельных районах Турции выросли в 1,5–2 раза. Но пока еще прошло слишком мало времени, и серьезной аналитики нет, — добавила она.

Никитина добавила, что в частности общалась с коллегами из Анталии и Аланьи.

Ранее NEWS.ru писал подробный материал о том, что происходит с ценами на покупку жилья в Турции после землетрясения. На конец февраля в ряде риелторских компаний заявляли, что цены не изменились, так как те районы, где они обычно продают жилье — Стамбул и Анталийское побережье, от землетрясения не пострадали. Однако, по данным местных сейсмологов, эти регионы все еще могут быть опасны для жизни.