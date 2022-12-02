В Китае назвали основных участников протестов SCMP: Си Цзиньпин считает, что за протестами стоит уставшая от пандемии молодежь

Фото: Miguel Candela/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, что люди, протестующие против строгих мер страны по борьбе с коронавирусом, — это «в основном студенты», которые «разочарованы» после трех лет пандемии. По его словам, в акциях также принимают участие подростки.

После трех лет COVID-19 люди чувствуют себя разочаровано [frustrated]. Большинство протестующих — это студенты или подростки из университетов, — сказал Си Цзиньпин.

Он также отметил, что в будущем стоит ожидать послабления антиковидных мер. Си Цзиньпин подчеркнул, что сейчас это сделать невозможно, поскольку в КНР доминирует «омикрон»-штамм, «а „дельта“-штамм был куда более смертоносным». Кроме того, по его словам, одной из причин, почему Пекин придерживается жесткого в курса в борьбе с пандемией, — низкий уровень вакцинированных среди пожилых людей.

Ранее в Шанхае местные жители вышли на демонстрацию против жестких ограничений, действующих на территории Китая в связи с пандемией коронавируса. Одним из поводов для акций послужил пожар, произошедший в жилом доме в городе Урумчи, в результате которого погибли 10 человек. Интернет-пользователи считают, что гибель людей связана с антиковидными ограничениями.