Молитвы, пули, сладкие принцессы: мусульмане отмечают день рождения Пророка «Ночь рождения Пророка — благословенная ночь блаженства, чистая и сияющая светом», — писал средневековый арабский ученый Ибн Касир

Фото: Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press

Празднование годовщины рождения пророка Мухаммеда (Мавлид ан-Наби)

Совсем скоро мусульманский мир отметит мавлид ан-Наби — день рождения пророка Мухаммеда. Его празднуют на 12-й день третьего месяца исламского (лунного) календаря — Раби аль-Авваль. Из-за этого точная дата праздника каждый год сдвигается на 11 дней. В 2022 году мавлид пройдет в ночь с 7 на 8 октября.

Исцеляющая мантия Пророка

Во многом этот день похож на любой другой день рождения (или поминки), когда семьи и друзья собираются, чтобы отметить появление на свет сына, бабушки, дяди и вообще любого родственника. Единственное отличие: этот день рождения отмечают по всему миру почти два миллиарда человек. Во время мавлида проводят фестивали, благотворительные вечера, молебны, групповые чтения Корана, читают религиозные лекции о жизненном пути Пророка, украшают мечети гирляндами.

В этот период на улицах мусульманских городов можно часто услышать поэму «Небесные огни, прославляющие лучшее творение» суфийского поэта XIII века Мухаммеда аль-Бусири, в которой он рассказывает о Пророке. По легенде, тот явился поэту во сне и обернул его мантией, а когда тот проснулся, он вылечился от паралича. Отсюда, к слову, и второе название труда — «Поэма мантии».

Фото: Faisal Khan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Кашмирская мусульманка молится перед утренней молитвой во время церемонии, посвященной годовщине рождения пророка Мухаммеда Мавлида аль-Наби, в храме Хазартабал в Сринагаре

Высокие горы золота стремились соблазнить его, но он показал им взамен истинный смысл возвышения. Наш Пророк повелевает делать добро и запрещает зло, Он возлюбленный, на чье заступничество уповают против всех ужасающих вещей, которые берут нас штурмом, — пел исцелившийся поэт.

Пророк Мухаммед для мусульман — это величайшее и самое совершенное творение Всевышнего, а заодно этический и духовный образец подражания. К слову, в Коране не так уж много предписаний касательно личной жизни, не говоря уже о правовых аспектах. Поэтому мусульмане используют «сунну» — предания о жизни Пророка и его словах. Большая часть шариата (мусульманского юридического и социального законодательства) основывается на том, что, согласно сунне, делал или говорил пророк. Некоторые верующие настолько скрупулёзно стараются следовать примеру Пророка, что тщательно следят за тем, с какой ноги встают с кровати (надо вставать с правой) и не делают важных действий левой рукой.

За сионистов будешь!

Мусульмане отмечают мавлид примерно одинаково. Семьи собираются вместе, готовят и читают Коран или оды в честь Пророка, вроде упомянутой «Поэмы мантии». Мужчины ходят в мечети, где слушают проповеди о том, как важно равняться на посланника и во всем брать с него пример. Некоторые весь день соблюдают пост, а вечером всей семьей выходят на набережные или в парки, где раздают сладости всем желающим — пахлаву с молотыми фисташками, рахат-лукум или праздничное печенье «маамуль».

На вечернюю молитву мужчины снова отправляются в мечеть, а потом на благотворительный ужин, где можно вкусно поесть под чтение Корана и мелодии певцов-нашидов, исполняющих религиозные песни, как правило — без музыкальных инструментов, максимум с арабским барабаном — дарбуком.

Детям, как и на другие религиозные праздники, покупают праздничную одежду «аваи аль-ид». Никакого предписания в исламе по этому поводу нет, но в целом принято встречать мусульманские праздники в новой одежде. На самом деле дети, как правило, ждут мавлид по другим причинам. Мало того, что они смогут весь день вкусно есть, получат новую одежду, сходят на разные фестивали, где им расскажут сказку о пророке и научат делать игрушки из бумаги. Но самое главное — они смогут сыграть в войну.

Каждый год мусульмане всего мира отмечают этот день большими уличными процессиями, раздавая еду и милостыню, беседуя о жизни Пророка и его заветах.

В Ливане и многих других арабских странах первое, что делают дети в день праздников, — идут в магазин игрушек и на подаренные праздничные деньги (масари аль-ид) покупают пневматическое оружие. Затем они разбиваются на «банды» с ребятами со двора и устраивают перестрелки. У палестинцев, например, самый излюбленный игровой сценарий — это противостояние бравых бойцов освободительного сопротивления «израильским сионистам». Понятно, что споры о том, какой команде достанется роль бойцов сопротивления, длятся достаточно долго. Надо отметить, что игры эти далеко не безопасны. Хоть пистолеты стреляют маленькими пластиковым пулями, снаряды из китайского игрового оружия выстреливают с такой силой, что можно лишится глаза. Чтобы хоть как-то защитить лицо, многие дети покупают себе балаклаву, поэтому в праздничные дни во многих арабских странах можно часто увидеть бегающих по улицам «мини-боевиков», кричащих «Аллах Акбар». Хоть эта практика не имеет ничего общего с исламом, так сложилось, что эти игры стали чуть ли не обязательной праздничной традицией.

Почти у каждой мусульманской страны есть свои особенности празднования мавлида. Так, в Индии и Пакистане мусульмане организуют праздничные шествия с барабанщиками и певцами-нашидами, поющими в микрофоны. А, в Египте у многих праздник ассоциируются со специальными, а иногда съедобными игрушками — султаном на коне и куклой «невестой мавлида» (арусат аль-маулид). Их делают из сахара и орехов и оборачивают цветной бумагой. Говорят, что корнями эти традиции уходят еще в эпоху правления династии Фатимидов, правившей Египтом в X–XII веках. Есть несколько версий, рассказывающих, откуда появились эти съедобные игрушки. Одна из них гласит, что однажды султан Аль-Хаким Биамируллах во время мавлида въехал в Каир верхом на коне и его сопровождала прекрасная женщина в ослепительно-белом платье и короне из цветов жасмина. Кондитерам города настолько понравилась эта сцена, что они изобразили героев в своих сладостях, и с тех пор эти вкусные игрушки сопровождают каждый мавлид.

Праздновать, или не стоит?

Впрочем, есть мусульмане, которые не празднуют день рождения Пророка. К примеру, в Саудовской Аравии и в Катаре большинство мусульман не отмечают это событие и мавлид не считается государственным праздником. Там считают, что этот праздник уделяет слишком много внимания Мухаммеду — пророку, но все же человеку, а не Всевышнему.

Каждый год незадолго до мавлида на исламских форумах традиционно появляются «антимавлидисты», которые пытаются объяснить, что празднование дня рождения Пророка не имеет ничего общего с исламом. Сомневающимся советуют посетить сайты вроде Alsunna, где можно напрямую обратиться к имаму, который помогает так называемым требующим знание. Верующие спрашивают, например, как же так получилось, что сам Пророк не праздновал свой день рождения, а сейчас мусульмане всего мира отмечают мавлид, да еще и уверяют, что это богоугодный акт. При этом, как правило, такие «требующие знания» не говорят, что праздновать мавлид — это полный «харам» (запрещенное в исламе действие, за которое Всевышний может отправить в ад). Чаще всего, если уж кто-то вздумал критиковать традицию мавлида, то он говорит, что это нововведение, религиозная ересь или, как говорят сами мусульмане, «бида». Вообще, «бида» изначально скорее религиозно-философский термин, которым разные школы выражали несогласие с другой. То есть пока какая-нибудь школа в иракской Басре утверждала, что «все в руках Аллаха, но у человека есть свобода воли», последователи ученых из Куфы в том же Ираке могли говорить, что ничего такого Пророк не говорил и не надо придумывать отсебятину. Правда, затем постепенно охват действий, которых называли «бида», расширялся. Так, сейчас нововведением или религиозной ересью многие мусульмане читают чеченские зикры, во время которых люди бегают кругами с нарастающим ритмом и читают молитвы.

Фото: Mohamed Khidir/XinHua/Global Look Press Суданцы на праздновании аль-Мавлид, в Хартуме, Судан

В настоящее время довольно много мусульман, в том числе на русскоязычном пространстве, которые направо и налево раскидываются обвинениями в «бида». Правда их редко воспринимают всерьез и просто в ответ советуют отказаться от «телефонов, самолетов и интернета», так как во времена Пророка их явно не было.

Впрочем имамы, скованные этикетом, редко опускаются до таких ответов, и когда люди спрашивают, как же так получилось, что все празднуют мавлид, они как правило отвечают что-то вроде:

Мавлид — это время, когда мусульмане радуются и отмечают рождение лучшего из людей. Они читают Коран, восхваляют Пророка, кормят бедняков и рассказывают о жизненном пути посланника. Разве Пророк говорил «не делайте этого»? Наоборот, он постился и говорил: «Это день, в который я родился», — ответил один из имамов портала Alsunna, добавив, что сам Аллах приказал восхвалять Пророка.

Даже если мавлид и не совсем традиционный праздник, в любом случае пророк говорил, что любой мусульманин, который введет в ислам хорошее нововведение, получит награду не только за саму идею, но и за каждого человека, который последует ему. Поэтому как бы ваххабиты ни высказывались против «бида» и не угрожали божественной карой, вероятно, мусульмане так и продолжат отмечать день рождения Пророка.