Мусульмане всего мира празднуют Курбан-байрам. Традиционно готовиться начинают ещё до восхода солнца. Утро для верующих начинается с омовения. Затем надевают опрятную чистую одежду и отправляются в мечеть для совершения намаза. После молитвы мусульмане посещают кладбище, а по возвращении, в знак готовности служить Всевышнему, приступают к жертвенному ритуалу. Жертвой может быть специально откормленное животное — баран или корова.