Мусульмане всего мира празднуют Курбан-байрам. Традиционно готовиться начинают ещё до восхода солнца. Утро для верующих начинается с омовения. Затем надевают опрятную чистую одежду и отправляются в мечеть для совершения намаза. После молитвы мусульмане посещают кладбище, а по возвращении, в знак готовности служить Всевышнему, приступают к жертвенному ритуалу. Жертвой может быть специально откормленное животное — баран или корова. 

Наилучшим днем для жертвоприношения считается именно первый день. Треть мяса мусульманин должен отдать беднякам, треть — родственникам и знакомым, последняя треть остается в семье.

 

Празднование Курбан-байрама в Москве

Фото: Пелагея Тихонова/АГН «Москва». Празднование Курбан-байрама в Москве

Празднование Курбан-байрама в Москве

Фото: Пелагея Тихонова/АГН «Москва». Празднование Курбан-байрама в Москве

Празднование Курбан-байрама в Москве

Фото: Пелагея Тихонова/АГН «Москва». Празднование Курбан-байрама в Москве

Верующие во время торжественного намаза в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам в Московской Соборной мечети

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС. Верующие во время торжественного намаза в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам в Московской Соборной мечети

Верующие во время богослужения в честь праздника Курбан-байрам в мечети Янъы Джами в Саках

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости. Верующие во время богослужения в честь праздника Курбан-байрам в мечети Янъы Джами в Саках

Палестинские мусульмане молятся в первый день Ид аль-Адха или праздника жертвоприношения перед Куполом Скалы на территории мечети Аль-Акса в Старом городе Иерусалима

Фото: Apa/Keystone Press Agency/Global Look Press. Палестинские мусульмане молятся в первый день Ид аль-Адха или праздника жертвоприношения перед Куполом Скалы на территории мечети Аль-Акса в Старом городе Иерусалима

Палестинцы празднуют первый день Ид аль-Адха или праздник жертвоприношения перед Куполом Скалы на территории мечети Аль-Акса в Старом городе Иерусалима

Фото: Apa/Keystone Press Agency/Global Loo Press. Палестинцы празднуют первый день Ид аль-Адха или праздник жертвоприношения перед Куполом Скалы на территории мечети Аль-Акса в Старом городе Иерусалима

Палестинские мусульмане молятся в первый день Ид аль-Адха или праздника жертвоприношения в городе Газа

Фото: Bvlad/Keystone Press Agency/Global Look press. Палестинские мусульмане молятся в первый день Ид аль-Адха или праздника жертвоприношения в городе Газа

Палестинские торговцы готовят традиционный хлеб, известный как «садж», перед мусульманским праздником жертвоприношения Ид аль-Адха в городе Газа

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press. Палестинские торговцы готовят традиционный хлеб, известный как «садж», перед мусульманским праздником жертвоприношения Ид аль-Адха в городе Газа

Палестинские мусульмане молятся в первый день Ид аль-Адха или праздника жертвоприношения в Нусейрате в центре сектора Газа

Фото: Atia Darwish/Keystone Press Agency/Global Look Press. Палестинские мусульмане молятся в первый день Ид аль-Адха или праздника жертвоприношения в Нусейрате в центре сектора Газа

Подготовка к Курбан-байраму в Ченнаи, Индия

Фото: EPA/TASS. Подготовка к Курбан-байраму в Ченнаи, Индия

Мусульмане читают утреннюю молитву в начальной школе во время праздника жертвоприношения на Филиппинах

Фото: Ryan Eduard Benaid/Keystone Press Agency/Global Look Press. Мусульмане читают утреннюю молитву в начальной школе во время праздника жертвоприношения на Филиппинах

Паломники-мусульмане собирают камни по пути в Джамарат, чтобы побить дьявола камнями в рамках ежегодного паломничества исламского хаджа в первый день Ид аль-Адха в Мекке, Саудовская Аравия

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look press. Паломники-мусульмане собирают камни по пути в Джамарат, чтобы побить дьявола камнями в рамках ежегодного паломничества исламского хаджа в первый день Ид аль-Адха в Мекке, Саудовская Аравия

Мусульманский праздник Ид аль-Адха в Турции

Фото: EPA/TASS. Мусульманский праздник Ид аль-Адха в Турции

Подготовка к Курбан-байраму в Бангладеш

Фото: EPA/TASS. Подготовка к Курбан-байраму в Бангладеш