Мусульмане совершают молитву Ид аль-Адха в мечети Аль-Азхар в Каире, Египет
Мусульмане всего мира празднуют Курбан-байрам. Традиционно готовиться начинают ещё до восхода солнца. Утро для верующих начинается с омовения. Затем надевают опрятную чистую одежду и отправляются в мечеть для совершения намаза. После молитвы мусульмане посещают кладбище, а по возвращении, в знак готовности служить Всевышнему, приступают к жертвенному ритуалу. Жертвой может быть специально откормленное животное — баран или корова.
Наилучшим днем для жертвоприношения считается именно первый день. Треть мяса мусульманин должен отдать беднякам, треть — родственникам и знакомым, последняя треть остается в семье.
Фото: Пелагея Тихонова/АГН «Москва»
Празднование Курбан-байрама в Москве
Фото: Пелагея Тихонова/АГН «Москва».
Празднование Курбан-байрама в Москве
Фото: Пелагея Тихонова/АГН «Москва»
Празднование Курбан-байрама в Москве
Фото: Пелагея Тихонова/АГН «Москва».
Празднование Курбан-байрама в Москве
Фото: Пелагея Тихонова/АГН «Москва»
Празднование Курбан-байрама в Москве
Фото: Пелагея Тихонова/АГН «Москва».
Празднование Курбан-байрама в Москве
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Верующие во время торжественного намаза в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам в Московской Соборной мечети
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС.
Верующие во время торжественного намаза в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам в Московской Соборной мечети
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Верующие во время богослужения в честь праздника Курбан-байрам в мечети Янъы Джами в Саках
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости.
Верующие во время богослужения в честь праздника Курбан-байрам в мечети Янъы Джами в Саках
Фото: Apa/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинские мусульмане молятся в первый день Ид аль-Адха или праздника жертвоприношения перед Куполом Скалы на территории мечети Аль-Акса в Старом городе Иерусалима
Фото: Apa/Keystone Press Agency/Global Look Press.
Палестинские мусульмане молятся в первый день Ид аль-Адха или праздника жертвоприношения перед Куполом Скалы на территории мечети Аль-Акса в Старом городе Иерусалима
Фото: Apa/Keystone Press Agency/Global Loo Press
Палестинцы празднуют первый день Ид аль-Адха или праздник жертвоприношения перед Куполом Скалы на территории мечети Аль-Акса в Старом городе Иерусалима
Фото: Apa/Keystone Press Agency/Global Loo Press.
Палестинцы празднуют первый день Ид аль-Адха или праздник жертвоприношения перед Куполом Скалы на территории мечети Аль-Акса в Старом городе Иерусалима
Палестинские торговцы готовят традиционный хлеб, известный как «садж», перед мусульманским праздником жертвоприношения Ид аль-Адха в городе Газа
Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press.
Палестинские торговцы готовят традиционный хлеб, известный как «садж», перед мусульманским праздником жертвоприношения Ид аль-Адха в городе Газа
Паломники-мусульмане собирают камни по пути в Джамарат, чтобы побить дьявола камнями в рамках ежегодного паломничества исламского хаджа в первый день Ид аль-Адха в Мекке, Саудовская Аравия
Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look press.
Паломники-мусульмане собирают камни по пути в Джамарат, чтобы побить дьявола камнями в рамках ежегодного паломничества исламского хаджа в первый день Ид аль-Адха в Мекке, Саудовская Аравия
Фото: EPA/TASS
Мусульманский праздник Ид аль-Адха в Турции
Фото: EPA/TASS.
Мусульманский праздник Ид аль-Адха в Турции
Фото: EPA/TASS
Подготовка к Курбан-байраму в Бангладеш
Фото: EPA/TASS.
Подготовка к Курбан-байраму в Бангладеш