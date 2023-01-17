Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народная артистка СССР Инна Чурикова была похоронена на Новодевичьем кладбище. В Сети опубликовали видео с похоронной церемонии. Также в соцсетях появились фотографии венков, отправленных президентом России Владимиром Путиным и патриархом Московским Кириллом.

На видеозаписи можно увидеть множество людей, пришедших на похороны актрисы.

Чурикова скончалась 14 января. В июле 2022 года сообщалось, что актриса попала в реанимацию. По информации СМИ, она очень неудачно упала. Тогда врачи диагностировали у Чуриковой перелом ребер, грудины и подвздошной кости.

Путин выразил соболезнования родным и близким умершей актрисы.

Экс-генеральный директор сети магазинов Московский дом книги Надежда Михайлова рассказала, что последней книгой, купленной Чуриковой, стал учебник по английскому языку. На вопрос Михайловой к актрисе, зачем ей такая книга, та пояснила, что приобрела ее для общения на английском языке с сыном, проживающим в Лондоне.