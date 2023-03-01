Российское издательство готовится выпустить новый роман Мураками

Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Роман Харуки Мураками «Убить командира»

Российское издательство «Эксмо» планирует выпустить новый роман классика современной мировой литературы Харуки Мураками «Город и его ненадежные стены», сообщила директор редакции художественной литературы издательства Александра Шипетина. Она подчеркнула, что пока говорить о дате выхода книги на русском языке еще рано. Однако издательство уже ведет переговоры с правообладателем.

Хотели бы отметить, что в настоящее время издание любой новинки сопровождается рядом необходимых действий, которые делают процесс дольше и сложнее. В том числе это экспертизы на соответствие законодательству, — сказала Шипетина.

По ее словам, все детали издательство объявит дополнительно.

В японских магазинах новый роман современного классика появится 13 апреля. В описании к книге сказано, что читателя ждет «чистый, 100-процентный мир Мураками, потрясающий душу». Объем произведения составит 1200 страниц.

Новый роман Мураками выходит впервые за шесть лет.

Ранее Telegram-канал «Книгижарь» написал, что в московских библиотеках появился перечень литературы, которую нужно убрать с полок из-за закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. По данным канала, в черный список попали книги мировых классиков: Харуки Мураками, Стивена Фрая, а также российского писателя Эдуарда Лимонова.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола. Поправки внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и другие документы.