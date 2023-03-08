В каких странах работают карты «Мир» и «UnionPay» Рассказываем, можно ли пользоваться российской картой за границей, и где работают карты «UnionPay» и «Мир» в 2023 году

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Карта «Мир»

Впереди майские праздники и лето, а значит, и горячая пора отпусков. Актуальным станет вопрос, как платить в других странах, если не работает Visa и Мастеркард, где оплачивать покупки «Миром», а в каких странах работает карта «UnionPay».

Ниже мы подробно расскажем, в каких странах работают платежные системы отечественных банков, а также какой картой лучше пользоваться за границей.

В каких странах работает карта «Мир»

На март 2023 года карты отечественной платежной системы «Мир» работают в таких странах ближнего и дальнего зарубежья:

Армения (изредка бывают сложности с оплатой и снятием денег)

Абхазия (повсеместно)

Белоруссия (повсеместно)

Казахстан (часть банков)

Таджикистан (часть банков)

Южная Осетия (снятие только в терминалах Национального банка, оплата — везде, где есть терминалы)

Вьетнам (пока только один банк)

Турция (в отелях, сотрудничающих с российскими туроператорами)

Также в ОАЭ и на Кипре изредка встречаются местные банкоматы, где можно снять деньги с карты платежной системы «Мир». Поэтому, если планируете в ближайшее время посетить эти страны, карту с «Миром» будет полезно иметь с собой на всякий случай.

Фото: Shutterstock В каких странах работает карта «Мир»

Важно отметить, что данные, в каких странах работает карта «Мир» в 2023 году, постоянно обновляются.

Появляются всё новые иностранные банки, которые начинают принимать карты «Мир» в своих терминалах, поэтому перед поездкой лучше дополнительно уточнить информацию о приеме карт «Мира» в том направлении, куда вы отправитесь.

В данный момент, к примеру, Министерством иностранных дел ведутся активные переговоры об упрощении въезда россиян в такие страны, как Ангола, Индонезия, Индия, Сирия и Филиппины. А это означает, что совсем скоро станет известно, можно ли пользоваться картой «Мир» в этих странах.

В целом в планах российских властей к 2030 году наладить сотрудничество с банками 35 стран. В предварительный список входят также ОАЭ, Китай, Куба, Таиланд и др.

Вместе с тем, оплата по некоторым картам в ряде государств на данный момент невозможна. Так, например, Киргизия и Узбекистан перестали обслуживать карты «Мир» в 2023 году, сославшись на неготовность местных банков столкнуться с высокими рисками.

В каких странах работает карта «Юнион Пэй»

В каких странах работают данные карты? Платежная система китайского происхождения охватывает чуть большую территорию — а именно 181 государство.

Карта Юнион Пэй: в каких странах работает

Европа. Карты Юнион Пэй работают на территории Австрии, Болгарии, в странах Великобритании. В перечень также входит Венгрия, Германия, Греция, Испания и Италия. Расплачиваться Юнион Пэй получится на острове Кипр, в государстве Люксембург, на Мальте, в Нидерландах, Польше, Португалии, Франции, Швейцарии, а также на территории Прибалтики, в скандинавских странах, Чехии, Хорватии, Румынии, Сербии и Словении.

Карты Юнион Пэй работают на территории Австрии, Болгарии, в странах Великобритании. В перечень также входит Венгрия, Германия, Греция, Испания и Италия. Расплачиваться Юнион Пэй получится на острове Кипр, в государстве Люксембург, на Мальте, в Нидерландах, Польше, Португалии, Франции, Швейцарии, а также на территории Прибалтики, в скандинавских странах, Чехии, Хорватии, Румынии, Сербии и Словении. Азия. Использовать отечественные карты Юнион Пэй можно в КНР, Таиланде, Вьетнаме, ОАЭ, Турции, Индии, Шри-Ланке, Тайвани, Японии, королевстве Бахрейн, в Саудовской Аравии, Грузии и некоторых странах СНГ.

Кроме того, в перечень входят практически все страны Африки, Южной Америки, Океании, а также Канада и США.

Фото: Shutterstock Какой картой пользоваться за границей

Нюансы использования

Первый нюанс, связанный с этой платежной системой — с «Union Pay» работает далеко не каждый иностранный банк. Скорее всего, чтобы снять деньги с карты «UnionPay», придется немного поискать нужные банкоматы. Поэтому лучше заранее выясните, можно ли пользоваться данной картой за границей в той стране, куда собираетесь.

Второй нюанс в том, что оформить карту «UnionPay» сейчас проблематичнее, чем это было в 2022 году. Список крупных российских банков, где доступна эта услуга, уменьшился. Это произошло из-за того, что часть банков, обслуживающих данную платежную систему в РФ, попала под очередной пакет санкций.

При этом оставшиеся российские банки, которые продолжили заниматься выпуском карт «UnionPay», заметно подняли свои тарифы на обслуживание.

Также в конце 2022 года «UnionPay» обновила лимиты на снятие денег с карт отечественных банков. На данный момент можно снять не более 50 тысяч юаней в день или 500 тысяч юаней в течение года (в долларах это приблизительно 7,5 тысяч и 75 тысяч соответственно).

Что такое кобейджинговые карты и зачем они нужны

Помимо отдельных карт с определенной платежной системой, существуют также так называемые кобейджинговые карты. Это эдакий гибрид, который в одной пластиковой карте сочетает себе сразу две платежные системы — «Мир» и «Union Pay».

Удобство таких карт в том, что проводимые по карте транзакции обрабатывает то одна, то другая платежная система, в зависимости от того, какую из них поддерживает банковский терминал.

На различных туристических форумах путешественники отмечают, что, например, нередко бывает так, что в каких-то странах карта UnionPay не работает, банковский терминал не проводит по ней операцию, зато проводит по аналогичной кобейджинговой. Однако это правило срабатывает не всегда, и какой картой получится пользоваться за границей — сильно зависит от иностранного банка.

Фото: Shutterstock Карта «Юнион Пэй»

Альтернативные варианты, если в странах не работает российская карта Сбербанка, Газпромбанка, Тинькофф и др.

Расплачиваться на месте иностранной валютой, взятой из России (лимит на вывоз наличной валюты — 10 000 долларов)

Обменять рубли на местную валюту по приезду (самый не предпочтительный вариант из-за невыгодного курса в местных обменниках)

Получить в России кобейджинговую карту «Мир-UnionPay». Нередки случаи, когда среди трех вариантов срабатывает именно кобейджинговая карта

Получить пластиковую карту Visa или Mastercard в иностранном банке по прибытию

Получить криптовалютный виртуальный кошелек. В зарубежных кафе и магазинах все чаще можно встретить терминалы оплаты криптовалютой.

Самый оптимальный вариант — иметь с собой несколько видов карт, наличные и виртуальную валюту. Какой картой пользоваться за границей или использовать наличные — будет понятно уже на месте.

Что еще полезно знать об использовании карт за рубежом

Полезно не только знать, в каких странах работает карта Мир или Юнион Пэй. Есть еще ряд нюансов, которые желательно выяснить заранее:

Любая транзакция по карте происходит посредством конвертирования в местную валюту. В некоторых местах конвертация и вовсе бывает двойная (например, при снятии наличных во вьетнамском банкомате ваши российские рубли сначала сконвертируются в доллары, а затем в местную валюту). За каждую конвертацию банки берут комиссию. Цифра комиссии может быть разной, поэтому лучше заранее уточнить, какой процент за операцию вы будете платить банку.

Снять наличные можно только в местной валюте.

Не стоит хранить всю сумму на карте. Держите деньги на специальном счету (его можно открыть бесплатно в приложении банка) и переводите необходимую сумму на карту непосредственно перед покупкой. Так вы обезопасите свои финансы в случае, если данные вашей карты попадут в руки мошенников.

Рекомендуется брать с собой дополнительную карту, которая выпускается бесплатно к основной. Так, если вы потеряете карту, можно будет пользоваться за границей запасной картой.

Скачайте заранее мобильное приложение своего банка на телефон. При наличии интернета можно будет оперативно переводить деньги с карты на счет и обратно, а также менять сумму лимита для карты.

Фото: Shutterstock Платежные системы для путешествий

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