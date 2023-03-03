Куба внедрит платежную систему «Мир»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Кубе активно ведутся работы по внедрению российской платежной системы «Мир», сообщила «Интерфаксу» советник по туризму посольства Кубы в РФ Кристина Леон Изнага. Отмечается, что нововведение облегчит условия путешествия в страну для туристов из России.

На Кубе ведутся работы по запуску платежной системы «Мир», это облегчит российским туристам возможность оплачивать картой услуги, покупать подарки и сувениры, — сказала она.

По мнению Bloomberg, российская платежная система для безналичной оплаты «Мир» потерпела крах. Как отметили аналитики агентства, за пределами РФ карты «Мир» стали использовать в девяти странах, однако в шести из этих государств побоялись санкций со стороны США и отказались от поддержки российской системы. Авторы отмечают, что наибольший ущерб России нанесла Турция, когда все пять банков, которые принимали карты «Мир», отказались от их обслуживания.

В то же время банки в Казахстане получили разрешение от американского Управления по контролю за иностранными активами на использование карт российской платежной системы «Мир» внутри страны, сообщает Агентство республики по регулированию и развитию финансового рынка. При этом в ведомстве подчеркнули, что эти операции будут находиться под особым контролем.