Православные праздники — 2023: особо важные даты для верующих Рассказываем, какие праздники отмечают православные христиане в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Церковные православные праздники

Всего календарь церковных праздников православной конфессии насчитывает 205 памятных дат. Основные православные праздники разделяются на великие, которым является только Пасха, а также двунадесятые. Эти 12 праздников и являются главными в отечественной православной традиции, так как сопоставляются с ключевыми вехами в жизни Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы.

Хотя государственным выходным является единственный церковный праздник — Рождество, 7 января, люди с удовольствием купаются в проруби на Крещение и едят куличи на Пасху. И если эти торжественные даты более-менее известны, то об остальных нужно рассказать поподробнее.

Непереходящие церковные православные праздники

Православные праздники, которые ежегодно проходят в одни и те же даты, называют непереходящими. Это торжества неподвижного, или минейного цикла, завязанные на юлианском календаре. Поэтому числа, в которые проходят эти праздники, расходятся с современным календарём на 13 дней.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Крещение

Двунадесятые церковные православные праздники неподвижного цикла включают:

· День рождения Пресвятой Богородицы — Рождество Девы Марии.

· Воздвижение Креста Господня — в этот день на Голгофе был найден настоящий крест, на котором распяли Христа. Кресты, как правило, закапывали на месте казни, но там, согласно легенде, их было три. Чтобы определить подлинный, на гору привели больную женщину, исцелившуюся от прикосновения к артефакту.

· Введение в храм Богородицы — день, когда Деву Марию отдали на воспитание в духовную школу при храме в Иерусалиме.

· Рождество Христово в пещере, где его и нашли волхвы с подарками.

· Крещение, праздник еще называют Богоявлением. Иисус вошёл в реку Иордан, где к нему спустился Святой Дух, а все остальные услышали слова Бога Отца.

· Сретение Господне — первый раз, когда по еврейской традиции младенца Иисуса приносят в храм через сорок дней после рождения.

· Благовещение о Христе — в этот день к будущей Богородице прилетел архангел и объявил, что она станет матерью нового Мессии.

· Преображение Господне случилось на горе Фавор. Там Иисус находился со своими учениками и совершал молитвы, зная, что скоро его распнут. В какой-то момент лицо Иисуса просветлело, а одежды стали кипенно-белыми.

Вообще, календарь православных праздников условно подразделяется на несколько групп священных дат. Кроме двунадесятых, туда включаются недвунадесятые: Обрезание Иисуса Христа, Рождение и отсечение головы Иоана Предтечи, День, когда апостолы Петр и Павел приняли мученическую смерть во имя веры, а также Покров — день, когда дух Девы Марии явился Андрею Юродивому.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Календарь церковных праздников

Кроме того, в календаре верующих есть и другие важные даты: периоды православных постов, сплошные седмицы — недели, когда не постятся по средам и пятницам, а также особые дни поминовения усопших. В зависимости от того, насколько значимым является праздник, различается и масштаб богослужений. Какие-то из этих дат отмечают даже не во всех церквях.

Переходящие церковные праздники — 2023

Праздники подвижного, или триодного цикла, переходящие. Они строго соотносятся с датой Пасхи и рассчитываются по лунному календарю. Православные праздники 2023 года, как и во все другие года, начинают свой отсчёт с первого новолуния после дня весеннего солнцестояния 21 марта:

· Вербное воскресенье, то есть дата, когда Иисус пришёл в Иерусалим, празднуют за семь дней до Пасхи. Именно тогда Господь явился в город, чтобы принять там мученическую смерть.

· Вознесение Иисуса Христа празднуют через сорок дней после Пасхи и всегда в четверг. Ведь по православным преданиям именно на сороковой день дух покидает тело и улетает на небеса.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Календарь православных праздников

· День Святой Троицы, или Пятидесятница, проходит через пятьдесят дней после Пасхи. Считается, что именно тогда Святой Дух пришёл к Богородице и апостолам.

Эти двунадесятые праздники являются основными, поэтому их отмечают более широко. В храмах в эти дни довольно много прихожан. Религиозные здания и дома богато украшают, а также щедро раздают милостыню.

Календарь церковных праздников в 2023 году

Календарь православных праздников каждый год стартует 7 января, когда верующие отмечают Рождество. Потом идут двунадесятые праздники:

· 19 января — Крещение Христа в священной реке

· 15 февраля — Первый приход Иисуса в храм

· 7 апреля — Дева Мария получает весть о том, что родит Мессию

· 9 апреля — последнее воскресенье перед Пасхой, приход Иисуса в Иерусалим

· 16 апреля — Пасха или День Воскресенья Христова

· 25 мая — Вознесение души Иисуса

· 4 июня — Пятидесятница, явление Святого Духа

· 19 августа — Преображение Иисуса на Фаворе

· 28 августа — Успение, день, когда почила Дева Мария

· 21 сентября — День, когда Дева Мария появилась на свет

· 27 сентября — Поднятие креста на горе Голгофа

· 4 декабря — Первое появление Девы Марии в храме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

День обрезания младенца Иисуса, который прошел 14 января, верующие уже отметили. А другие недвунадесятые священные праздники в этом году состоятся:

· 7 июля — Рождение Иоанна Предтечи

· 12 июля — День перенесения мощей апостолов Петра и Павла

· 11 сентября — Отсечение головы Иоанна Предтечи

· 14 октября — Покров Пресвятой Богородицы

Первый день поминовения усопших в этом году уже прошел 18 февраля, они будут также 11, 18 и 25 марта, 25 апреля, 9 мая и 3 июня. К тому же сейчас идет Великий пост, или Четыредесятница, он продлится с 27 февраля по 15 апреля.

Другие продолжительные православные посты в этом году будут проходить:

· 12 июня — 11 июля — Петрово говение (пост посвящен Петру и Павлу)

· 14–27 августа — Успенский пост (подготовка к Дню поминовения Богородицы)

· 28 ноября — 6 января — Рождественский, или Филиппов пост

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