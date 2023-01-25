Агроном объяснила влияние Лунного календаря на рассаду Агроном Васильева: Лунный календарь для выращивания рассады основан на астрологии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лунный календарь, который дачники используют для выращивания рассады, основан на астрологических измышлениях, объяснила агроном Маргарита Васильева. В беседе со «Словом и Делом» специалист уточнила, что никакой привязки к научным фактам у Лунного календаря нет, поэтому полагаться на положение звезд не стоит.

Как говорил академик Герман Иванович Тараканов, на рост и развитие огурца влияют свыше 100 факторов, и Луна в первую сотню не входит. Для тех людей, которые верят в астрологию, Луна, конечно, оказывает какое-то влияние на растения. А так — скорее нет, чем да, — рассказала агроном.

Васильева отметила, что у следования календарю есть одно преимущество — дачники не пропускают разумные сроки посадки растений на своих участках и воспитывают дисциплинированность. Но всецело доверять Луне в вопросах агрономии все же не следует, считает специалист.

Агроном объяснила, что не стоит сажать рассаду слишком рано без наличия фитоламп. По словам Васильевой, февральская и мартовская рассада, к примеру, может взойти в одно время из-за того, что с каждым днем световой день увеличивается, и в марте растения развиваются в более благоприятной обстановке. Специалист назвала еще один минус ранней посадки — при перемещении уже взошедшей рассады в грунт растение может испытать сильный стресс и положительного эффекта не будет.

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