Российский учёный раскрыл механизм влияния фаз Луны на растения

Скорость роста растений зависит от действия лунных циклов. К такому выводу пришёл научный сотрудник Института биологии Карельского научного центра РАН Виктор Миронов. Он экспериментально доказал свою гипотезу на примере мха сфагнума, который растёт очень быстро, образуя ровный ковёр, пишет издание argumenti.ru со ссылкой на телеканал «Наука».

Действие лунного цикла на живые организмы слабо изучено. Исследования выявляют это у широкого круга организмов, в том числе и растений. Некоторые исследователи связывают эффект с гравитацией, другие рассматривают возмущения в геомагнитном поле, приливы-отливы в атмосферном электричестве, изменения в лунном свете и т.д., — отметил он.

По мнению специалиста, в отличие от солнечного света, основная функция которого для растений — энергетическая, более слабый лунный, вероятно, играет информационную роль. Действуя на чувствительные рецепторы растений, он лишь служит определённым сигналом для систем, которые регулируют скорость роста.

Миронов пришёл к выводу, что скорость роста снижается около полнолуний, когда Луна светит наиболее ярко, и повышается около новолуний, когда лунного света почти нет.

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