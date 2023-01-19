Иеромонах рассказал о правилах хранения освященной воды Иеромонах Феодорит порекомендовал хранить освященную воду в благопристойном месте

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Освященная вода должна храниться в благопристойном месте, рядом с иконами или на столе, рассказал иеромонах Феодорит. В беседе со «Словом и Делом» священник отметил, что других особых условий для хранения воды из храма нет. Иеромонах порекомендовал подписать емкость, чтобы случайно не вылить воду или не начать использовать не по назначению. При этом он уточнил, что набирать воду нужно из той емкости или источника, которые были освящены.

Набирать святую воду нужно, как обычную воду. Если вы набираете воду в храме, то из той емкости, которая освящена, или из освященного источника. Хранить ее надо дома, желательно в каком-то благоприличном месте — или рядом с иконой, или на столе, так, чтобы она не была заброшена, — рассказал иеромонах.

Священник объяснил, что святой водой можно окропить квартиру — сделать это можно рукой или кисточкой на четках под пение крещенского тропаря. Иеромонах Феодорит порекомендовал пить освященную воду в течение всего года натощак или в случае болезни. Первые три дня, по словам священника, пить эту воду можно все время.

Ранее врач-терапевт Филипп Кузнецов порекомендовал окунаться в прорубь на Крещение только здоровым людям. Готовиться к этому врач посоветовал за несколько месяцев до крещенских купаний: без подготовки окунание в ледяную воду может навредить здоровью.