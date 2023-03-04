Прихожанин перекрестился и обокрал храм в Петербурге Прихожанин храма в Петербурге украл золотой крест и «Евангелие»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прихожанин храма Преподобного Сергия Радонежского в Петербурге украл золотой крест и «Евангелие», сообщает Telegram-канал «112». На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина несколько раз перекрестился, а затем положил себе в сумку предметы и сбежал. Материальный ущерб оценили почти в 400 тысяч рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге из храма Святой преподобной мученицы Евгении неизвестный украл шкатулку с мощами святых. Церковь, откуда были украдены мощи, находится на Парашютной улице.

До этого из Покровского храма в деревне Мишуково мужчина украл цепочку с крестиком. Перед совершением кражи мужчина поставил свечку напротив иконы святых мощей мученика Харлампия, а после содеянного перекрестился и покинул храм. Ущерб оценили в 15 тысяч рублей.

17 ноября 2022 года 45-летний мужчина пытался сжечь храм на юге Москвы. Ночью он пробрался на территорию храма святителя Митрофана на Кавказском бульваре, облил бензином дорожку между оградой и церковью и поджег. Находившийся поблизости сторож потушил пожар огнетушителем и вызвал полицию.