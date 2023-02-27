Диетолог предупредила о «бесполезном» похудении во время поста Диетолог Залетова: снижение веса во время поста происходит из-за потери мышечной ткани

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Снижение веса во время поста происходит за счет потери мышечной ткани, а не жировой, что означает, что килограммы быстро вернутся. Кроме того, если неправильно комбинировать разрешеные в это время продукты, то можно поправиться. Об этом предупредила в беседе с РИА Новости врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова. Она также подчеркнула, что в целом относиться к посту, как к диете для похудения, неправильно.

Многие пытаются использовать пост, как диету для снижения веса, но это в корне неправильно. Эта система питания в плане снижения веса не является предпочтительной среди многих других вариантов, более полезных для здоровья, — сказала Залетова.

Она пояснила, что для снижения веса следует менять пищевые привычки на постоянной основе, это поможет в дальнейшей не набрать лишние килограммы снова.

Что касается поста, то он подразумевает временный переход на вегетарианство. При этом, убирая животный белок из организма, человек лишается всех аминокислот, необходимых для построения собственных клеток тела. В этой связи необходимо не есть постоянно только одну группу продуктов, питание должно быть смешанным. При этом само по себе ограничение в белковой пище поможет снизить вес, но произойдет это за счет мышечной массы, а значит, по словам диетолога, после завершения поста вес вернется и скорее всего станет больше.

Великий православный пост продлится в 2023 году с 27 февраля по 15 апреля.

Ранее эндокринолог Наталия Тананакина рассказала, что для подготовки к посту следует питаться маленькими порциями пять-шесть раз в день. При этом приемы пищи должны происходить в одно и то же время, уточнила она. Врач добавила, что пост легче переносят люди, которые хотя бы один-два раза в неделю устраивают разгрузочные дни, а также придерживаются сбалансированного питания.