Россиянам объяснили, как правильно подготовиться к Великому посту Врач Тананакина посоветовала питаться пять раз в день для подготовки к Великому посту

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Чтобы подготовиться к Великому посту, следует питаться маленькими порциями пять-шесть раз в день, рассказала РИАМО эндокринолог Наталия Тананакина. При этом приемы пищи должны происходить в одно и то же время, уточнила она. Врач добавила, что пост легче переносят люди, которые хотя бы один-два раза в неделю устраивают разгрузочные дни, а также придерживаются сбалансированного питания.

Подготовиться к посту можно питаясь 5-6 раз в день маленькими порциями в одно и тоже время, — посоветовала Тананакина.

Врач объяснила, что для подготовки к посту следует употреблять в пищу больше овощей в любом виде. Она порекомендовала есть на обед салат, заправленный оливковым маслом и лимоном, а на ужин — тушеные овощи. Также эксперт посоветовала добавить в рацион больше рыбы и морепродуктов.

Издание уточнило, что в 2023 году с 27 февраля до 16 апреля пройдет Великий пост, в течение которого нельзя употреблять в пищу некоторые продукты, такие как мясо, яйца и молоко.

Врач-диетолог Ирина Тимонина ранее рассказала, как избежать негативных последствий от резкого изменения рациона. Специалист рекомендовала готовиться к посту постепенно. Тимонина напомнила, что резкий переход на непривычную диету — всегда стресс для человеческого организма.