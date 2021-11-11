Адвокат рассказал, какое наказание грозило бы в наши дни Раскольникову

11 ноября исполнилось 200 лет со дня рождения писателя Фёдора Достоевского. О том, что могло бы грозить герою его знаменитого романа «Преступление и наказание» студенту Родиону Раскольникову, если бы он убил старушку-процентщицу в наши дни, в беседе с NEWS.ru рассказал адвокат Сергей Жорин.

По мнению юриста, наказание Раскольникова зависело бы от информационного вектора, который приобрела бы история.

На сегодняшний день, по крайней мере в России, наказание, его суровость, жестокость или отсутствие наказания, зависит от того, как будет подана информация в информационном поле. Если бы в обществе возникло сожаление и сочувствие к Раскольникову, что наиболее вероятно, учитывая его социальный статус, он бы вообще избежал наказания, — сказал Жорин.

В то же время, по его мнению, если бы сожаление вызвала бы процентщица, то Раскольников мог получить тюремный срок вплоть до пожизненного. При этом большое значение в наши дни имел бы тот факт видеофиксации преступления. Поскольку в таком случае избежать наказания у Раскольникова бы не получилось и общественный вектор был бы не в его пользу.

А вот если бы видео не было, то здесь ещё можно было бы побороться, и при благоприятном формировании медианаправления он мог бы отделаться условным наказанием, — предположил адвокат.

Жорин также отметил, что если бы ему пришлось защищать Раскольникова, то он бы стал доказывать, что подозреваемый раскаялся в содеянном.

Ранее опрос показал, что любимым героем произведений Фёдора Достоевского у россиян является князь Лев Мышкин из романа «Идиот». Он милосерден, сострадателен, кроток, у него нежное сердце и добрые помыслы.