Россияне назвали любимого персонажа произведений Достоевского

Герой романа «Идиот» князь Мышкин стал любимым гером произведений писателя Фёдора Достоевского у россиян. Самой популярной книгой классика люди назвали «Преступление и наказание». Данные опроса книжных сервисов «Литрес» и MyBook публикует ТАСС. Опрос приурочен к 200-летия со дня рождения писателя.

Роман «Преступление и наказание» самым попылярным у Достоевского назвали 53% участников опроса. На втором месте с результатом 43,8% идёт роман «Идиот». Замыкают тройку лидеров «Братья Карамазовы» — за них высказались 30,8% респондентов. Также в топ-5 вошли «Бесы» с 20,6% голосов и «Униженные и оскорблённые» — 14,4%.

Самым любимым персонажем проихведений Достоевского россияне назвали героя романа «Идиот» князя Мышкина. По словам шеф-редактора ГК «Литрес» Екатерины Писаревой, Мышкин — один из самых положительных героев в мировой литературе в целом. Он милосерден, сострадателен, кроток, у него нежное сердце и добрые помыслы.

Достоевский наделил своего героя самыми лучшими качествами, противопоставляя его всему миру. Не удивлена тому, что Лев Мышкин, кстати, автор сознательно дал ему такое говорящее имя, завоевал сердца многих читателей — ему сложно не симпатизировать. В нем таится притягательная беззащитность, — пояснила Екатерина Писарева.

На втором месте по популярности среди героев Достоевского выстуает Родин Раскольников из романа «Преступление и наказание», трете место заняла героиня того же роман Соня Мармеладова.

О том, что прочитали или прослушали хотя бы одну книгу Достоевского, заявили 99% участников опроса. Более 90% респондентов назвали Достоевского одним из самых значимых российских авторов, 71% уверен, что произведения автора повлияли на формирование их мировоззрения.

11 ноября 2021 года исполняется 200 лет со дня рождения писателя Фёдора Достоевского.