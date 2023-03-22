Краткая биография Тургенева: от начинающего поэта до популярного автора Рассказываем о творчестве писателя и главных событиях его жизни

Фото: Global Look Press

Иван Сергеевич Тургенев, с портрета Ильи Репина

Биография Тургенева началась 28 октября 1818 года в городе Орел. Иван Сергеевич родился в богатой дворянской семье, где с первых лет жизни мать основательно занималась его образованием. Жизнь Тургенева была плодотворной в писательском плане и насыщена историческими событиями. Многие современники завидовали его таланту и финансовому состоянию. Но обо всем по порядку...

Самое главное из биографии Тургенева

Жизнь Тургенева в детстве нельзя назвать счастливой и беззаботной. Деспотичная мать не слишком ласкова со своими отпрысками, но любовь свою выражала по-другому: хотела дать им самое лучшее образование, какое только могла себе позволить. Приглашала гувернёров из Германии и Франции. К тому же, у родительницы был пунктик: она требовала, чтобы дома все разговоры велись только на французском языке.

Отец Тургенева особо не участвовал в жизни своих детей. Он женился на Варваре Петровне только потому, что быстро промотал полученное в наследство состояние и хотел поправить финансовое положение. По тем меркам невеста считалась уже немолодой, ей было 29 лет. Сергею Николаевичу на момент свадьбы было 23 года.

Прожив несколько лет в несчастном браке, Сергей Тургенев ушёл из семьи, а потом и вовсе скончался. Тогда Варвара Петровна приняла решение переехать из родового имения Спасское-Лутовиново в Москву, чтобы дети могли учиться в университете.

Фото: wikimedia.org Варвара Петровна Тургенева, 1840-е годы

В столице в биографии Тургенева наступает новая веха: сначала он получает образование в частных пансионах, а потом поступает в Московский университет на историко-филологический факультет. Там, вместе с Белинским и Герценым, Иван Сергеевич отучился всего год, а затем перевёлся в Петербургский университет на тот же факультет.

В те годы жизни Тургенев мечтал стать поэтом и писал много стихов и поэм. Критики не слишком хвалили его, но говорили о том, что у автора есть потенциал. Первым литературным опытом, который поэт решил отдать на суд профессора, была поэма «Стено», написанная пятистопным ямбом.

В 1836 поэт заканчивает университет, а уже через год получает кандидатскую степень. Здесь биография Ивана Тургенева делает новый поворот: он уезжает в Берлин, чтобы продолжить обучение. Там он изучает античную литературу, попутно осваивая древнегреческий и латынь, чтобы читать произведения в оригинале.

Тургенев много путешествует по Европе и становится свидетелем Французской революции. После этого его отношение к реформам в корне меняется: он всё ещё сочувствует крепостным и выступает за изменения режима, но считает, что перемены должны быть постепенными.

Из-за его радикальных взглядов, которые он не особо скрывал в своих произведениях, на него написали донесение Николаю I. Тургенев боялся, что из-за этого «Записки охотника» не будут изданы, но цензор подписал разрешение на печать, за что лишился места и пенсии. Зато книга вышла в свет.

Следующий сборник носил еще более антикрепостнические настроения. Из-за этого Тургенева сначала отправили под домашний арест, а после он сам эмигрировал в Европу. Притом власти считали, что в Россию ему лучше не возвращаться. А за границей творчество писателя ценили. Он дружил Проспером Мериме, Виктором Гюго, Густавом Флобером.

В 1883 году Иван Сергеевич скончался в Париже после продолжительной болезни. Прощание с писателем также прошло на чужбине, но после его прах привезли в Петербург и захоронили на Волковском кладбище.

Биография Ивана Тургенева: личная жизнь писателя

Если говорить кратко, в биографии Тургенева было четыре ключевых женских фигуры. Будучи пятнадцатилетним юношей, будущий писатель стал испытывать нежные чувства к княжне Екатерине Шаховской. Поначалу чувства казались взаимными, но потом Иван узнал, что Екатерина стала любовницей его отца. Это настолько потрясло и обескуражило писателя, что в будущем он написал об этом повесть «Первая любовь».

Разочаровавшись в дворянках, Тургенев решил поискать счастья с простой девушкой. Белошвейка Дуня Иванова родила писателю дочь Пелагею, после чего пара хотела пожениться. Но гнев матери не знал границ: она запретила этот брак и отказалась признавать внучку, считая её крепостной.

Фото: wikimedia.org Пелагея (Полина) Тургенева, дочь писателя

Третьей большой и самой долгой любовью писателя стала певица Полина Виардо. Когда у неё с Тургеневым закрутился роман, она была замужем, но это не помешало чувствам влюблённых. Они стали жить вместе, забрали из России Пелагею, которую певица приняла в свой дом. Виардо стала наследницей автора после его смерти.

В жизни Тургенева были две попытки прекратить эту связь. В 36 лет он попытался жениться на дочери своего кузена, но перед самой свадьбой разорвал помолвку. В 61 год писатель влюбился по-настоящему. Последней его любовью стала актриса Мария Савина, которая была вдвое моложе. Но тут она сама отказалась от замужества.

Жизнь и творчество Тургенева

После первого поэтического опыта в 1834 году, Тургенев начал активно развиваться в этом направлении и уже через три года в его копилке было больше сотни стихотворений. Первые были опубликованы в журнале «Современник» уже в 1836.

Поэму «Параша» высоко оценил Белинский и напечатал рецензию на неё в «Отечественных записках». Стихотворение «Утро туманное», написанное в 1843 году, стало, пожалуй, самым известным, благодаря множеству композиторов, написавших музыку под него.

Затем автор переключается на прозу. Пишет детские сказки и рассказы, а также повести для взрослых. В «Современнике» издавались отдельные рассказы из «Записок охотника». Говоря кратко, жизнь Тургенева после этого переворачивается.

Фото: wikimedia.org Сотрудники журнала «Современник». Верхний ряд: Л. Н. Толстой, Д. В. Григорович; нижний ряд: И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, А. В. Дружинин, А. Н. Островский. Фото С. Л. Левицкого, 15 февраля 1856 года

Сидя под домашним арестом в родном имении, писатель создал феноменальное количество произведений, которые стали настоящей классикой русской литературы. В это период были написаны «Муму», «Отцы и дети», «Дворянское гнездо», «Накануне». «Поездку в Полесье» автор завершает уже в Париже после эмиграции.

Но самым главным в биографии Тургенева стал период после переезда в Париж. Там он занимается популяризацией отечественной литературы, пишет новые повести и цикл «Стихотворения в прозе». Одно из них, «Русский язык», стало настоящим гимном любви к родной речи.

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