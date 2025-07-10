Данные сайтов о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР признали запрещенными

Данные сайтов о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР признали запрещенными Суд признал запрещенными сведения на сайтах о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР

Суд в Москве признал запрещенной для распространения на территории РФ информацию на сайтах о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Поясняется, что инстанция удовлетворила соответствующий иск люблинского межрайонного прокурора.

Суд полностью удовлетворил требования прокурора и признал сведения, размещенные на интернет-сайтах, запрещенными к распространению на территории РФ, — говорится в сообщении.

Основанием для обращения в суд стали итоги мониторинга интернета, при котором были выявлены незаконные ресурсы, уточнили в надзорном ведомстве. На них предлагалось приобрести ответы на задания экзаменов и Всероссийских проверочных работ в 2025 году.

Ранее пресс-служба Рособрнадзора сообщила, что в 2025 году с ЕГЭ был удален 781 человек. Из них 261 отстранили за наличие телефона, а 413 — за использование шпаргалок. Остальные 107 были удалены по другим причинам.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что ведомство получило 72 жалобы по поводу нарушения проведения ЕГЭ. Из них 69 обращений касались нарушения порядка проведения экзамена.