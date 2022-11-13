Понтифик в обращении к верующим процитировал «Братьев Карамазовых» Понтифик заявил, что мир возможен на Украине

Фото: Vatican Media/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск в ходе традиционного воскресного обращения к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане процитировал строки из романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы». По его словам, творчество писателя «до сих пор вдохновляет на христианство», сообщает пресс-служба Ватикана.

Достоевский писал: «Не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уж подобие божеской любви и есть верх любви на земле», — сказал понтифик.

Папа римский призвал католиков продолжать молиться и выражать солидарность с братьями и сестрами Украины. В своей речи он подчеркнул, что «мир возможен».

Кроме того, понтифик призвал международное сообщество к конкретным шагам по защите окружающей среды. Он указал на саммит по климату COP27, который проходит в Египте, и выразил надежду, что с мужеством и решительностью будут сделаны шаги вперед по пути, намеченному Парижским соглашением.

Ранее итальянская газета La Stampa сообщила, что Ватикан готов стать посредником в возможных переговорах России и Украины по урегулированию конфликта и предлагает свою территорию в качестве нейтрального места их проведения. В Ватикане выступили с этой инициативой после встречи главы Католической церкви с президентом Франции Эммануэлем Макроном.