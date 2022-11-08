Ватикан предложил свою территорию для переговоров Москвы и Киева La Stampa: Ватикан предлагает свою территорию для переговоров Москвы и Киева

Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ватикан готов стать посредником в возможных переговорах России и Украины на тему урегулирования конфликта и предлагает свою территорию в качестве нейтрального места их проведения, сообщает итальянская газета La Stampa. Отмечается, что Ватикан принял такую позицию после встречи главы Католической церкви папы римского Франциска с президентом Франции Эммануэля Макрона. Отмечается, что понтифик в ходе перелета из Бахрейна заявил, что Ватикан «работает над поиском решений».

Ватикан активизирует дипломатические усилия по решению украинской проблемы. Судя по всему, он вновь выразил готовность, с одной стороны, выступить в роли посредника, а с другой — предлагает свою территорию как нейтральную платформу для переговоров по урегулированию, — говорится в сообщении.

Ранее посол РФ в Ватикане Александр Авдеев заявил, что освобождение или обмен Россией украинских военнопленных происходит в том числе благодаря папе римскому Франциску, которой передает определенные списки.

Ранее Франциск заявил, что с большим уважением относится к русскому народу, который он любит. Понтифик подчеркнул, что «русский народ — это великий народ» и он не верит в его жестокость на Украине. Глава католической церкви допустил, что ответственность за зверства в ходе конфликта лежит «на наемниках, на солдатах, которые идут на войну как на авантюру».