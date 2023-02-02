«Горе от ума»: депутат про выводы американской писательницы о Достоевском Депутат Соловьев ответил американской писательнице Батуман на критику русских классиков

Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Памятник Достоевскому

Депутат Госдумы Сергей Соловьев заявил NEWS.ru, что критика американской писательницы Элиф Батуман творчества Александра Пушкина, Николая Гоголя и Федора Достоевского является частью широкомасштабного давления на русскую культуру. По его словам, методом «глубокого психоанализа» американка сделала вывод об империалистическом духе произведений, подкрепив его примерами из мыслей и рассуждений героев произведений.

На мой взгляд, исследование, мягко говоря, не заслуживает серьезного обсуждения, однако стоит обратить внимание на характерные детали этого заключения. Первая - политическая. Момент, в который этот материал выходит — это время оголтелой русофобской политики Запада. Вторая - исторический контекст. Россия стала Великой, с имперским мышлением проходя через тысячелетнее бесконечное противостояние захватчикам земли Русской, — сообщил парламентарий.

Он добавил, что тем, кто будет читать классиков русской литературы и восхищаться сюжетами, яркостью событий и мыслями гениев, вряд ли придет в голову объединить всех авторов в один ряд с их милитаристской и имперской ангажированностью.

Вывод: «свежо предание, а верится с трудом», «Горе от ума», — процитировал Соловьев Александра Грибоедова.

Ранее главный дирижер Национального симфонического оркестра Польского радио гражданин США Лоуренс Фостер заявил, что если в обществе продолжит развиваться политика русофобии и отмены русской культуры, то в мире образуется «огромная дыра». По его словам, оркестр не сможет развиваться без русской музыки, в особенности без Чайковского и Стравинского.