Путин предсказал судьбу тех, кто «отменяет» Достоевского и Пушкина

Настоящая отмена культуры выкашивает все творческое, не дает развиваться ни одной свободной мысли, заявил президент России Владимир Путин. По мнению российского лидера, история все расставит на свои места и «отменит» не Достоевского, Пушкина и Чайковского, а тех, кто пытается их «отменить».

История расставит все на места и отменит не величайших гениев мировой культуры, а тех, кто распоряжается ими по своему усмотрению, — сказал глава государства.

Путин напомнил, что в самый разгар холодной войны никому в голову не приходило отменять культуру и искусство своих оппонентов.