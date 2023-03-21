Голову Пушкина замотали в пакет: как оскверняют российские памятники 10 монументов, пострадавших от рук вандалов от Таллина до Женевы

Фото: ictor Lisitsyn/Global Look Press

Памятнику Пушкину в парке Кронвалда в центре Риги

На днях в центре Риги был осквернен памятник Александру Пушкину: на голову изваянию поэта надели черный пакет и выбросили возложенные у подножия монумента цветы. NEWS.ru собрал 10 примеров вандализма по отношению к российским памятникам по всему миру.

Кому не нравится Пушкин в центре Риги

Кто надел черный пакет на голову памятнику Пушкину в парке Кронвалда в центре Риги, остается неизвестно. Но судя по попавшим в Сеть материалам, к акции причастны несовершеннолетние, которые снимали все на камеру, отмечается в заявлении российского посольства в Латвии. Также в дипмиссии подчеркнули, что подобные действия стали уже привычными, только за прошлый год в Латвии уничтожили более 120 объектов историко-культурного наследия.

Акт вандализма произошел на фоне скандала, вызванного предложением рижских властей перенести памятник Пушкину на новое место — в «публично недоступное закрытое пространство». Монумент может занять место во внутреннем дворике концертного зала Ave Sol, если это решение поддержат городские власти.

Русский союз Латвии организовал пикет против переноса памятника. Собравшиеся держали в руках плакаты: «Депутат, не борись с прошлым, отвечай за настоящее», «Пушкин — наше все», «Не трогайте Пушкина». Как отмечали местные СМИ, в митинге приняли участие в основном пожилые люди.

В Вильнюсе демонтировали памятники советским солдатам

В Вильнюсе в 2022 году были закрыты черной тканью стелы на всем мемориале советским воинам на Антакальнисском кладбище, где захоронено более 3 тыс. солдат Красной армии, погибших при освобождении Вильнюса в 1944 году. Как сообщили местные власти, такое решение было принято, во-первых, из-за участившихся актов вандализма, а также — чтобы они, как сказал столичный мэр Ремигиюс Шимашюс, «не раздражали людей».

Планировалось также демонтировать весь мемориал еще в ноябре 2022 года, однако Комитет по правам человека ООН рекомендовал Литве отложить снос. Вильнюс обратился в Комитет с разъяснениями своих намерений и попросил отменить рекомендацию. Как утверждает министр культуры Литвы Симонас Кайрис, демонтаж памятников советским воинам Великой Отечественной войны не нарушает Женевские конвенции. В итоге местные власти все же демонтировали памятники в конце прошлого года.

Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Софии разбили плиту на памятнике «Советской армии-освободительнице»

Житель Софии в ночь на 23 февраля разбил плиту на памятнике «Советской армии-освободительнице» в центре болгарской столицы. На плите было написано, что монумент установлен от «признательного болгарского народа» в память военнослужащих, которые отдали свои жизни за освобождение Болгарии и Европы от нацизма.

Акт вандализма вызвал скандал в стране. Болгарский антифашистский союз заявил по этому поводу, что София должна развиваться по европейскому пути, но «никогда против России». Также надругательство над памятником стало поводом для новой эскалации — в парламенте страны предложили демонтировать памятник, притом что сотни жителей пытались противостоять такому решению, напоминая, что «монумент воздвигнут не России, а Красной армии, благодаря которой Европа была освобождена от нацизма».

Фото: t.me/rusembul

Это не первый случай осквернения монумента «Советской армии-освободительнице». Почти сразу после начала СВО его разрисовали красками из баллончиков в цвета украинского флага и негативными надписями в адрес России.

Рокоссовский в Польше лишился головы и жезла

Прошло два года, а голову от памятника советскому маршалу Константину Рокоссовскому в польском городе Легницы так и не нашли. В 2021 году неизвестные похитили 600-килограммовый монумент и бесследно исчезли.

Тогда вице-мэр города Кшиштоф Душкевич попросил местных жителей, чтобы те предоставили любую информацию, которая могла бы помочь найти монумент. И вскоре в полицию поступило сообщение, что памятник Рокоссовскому лежит на окраине города — без головы и маршальского жезла, который был у него в руках. Российское посольство пообещало вместе с властями города разобраться в произошедшем.

Фото: Социальные сети

В августе 2022 года сотрудники польской полиции задержали первого подозреваемого. Им оказался 34-летний мужчина, которые ранее уже был судим за подобные преступления — на него были собраны «многочисленные доказательства». Правоохранители также отметили, что расследование продолжается, и не исключили новых задержаний.

Личность Рокоссовского вызывает неоднозначное отношение в Польше. С одной стороны, войска 2-го Белорусского фронта, которыми он командовал, освободили Польшу от нацистской оккупации. При этом ни для кого не секрет, что сам он с большой любовью и уважением относился к родине. С другой — военачальник после освобождения Польши представлял в стране оккупационный, с точки зрения польских националистов, советский режим.

«Бронзовому солдату» в Таллине повредили медаль на груди

В Эстонии демонтируют большую часть советских памятников, вошедших в список, подготовленный специальной рабочей группой по поручению правительства страны, заявил в ноябре прошлого года руководитель этой группы Аско Кивинук. Памятник советскому воину-освободителю, известному как «Бронзовый солдат», в 2007 году эстонские власти перенесли из центра Таллина на военное кладбище, но и там монумент подвергается осквернению.

Например, в апреле 2022 года года вандалы повредили медаль на груди «Бронзового солдата». Позже появилась информация, что медаль повредил 31-летний Александр Томаc Васильев, сын известного депутата парламента от Центристской партии Виктора Васильева. Мужчина признался в преступлении и, по данным полиции, сожалеет о содеянном.

Фото: Виктор Вестеринен/ТАСС

Танк в Молдавии облили желто-синей краской

В Молдавии после начала СВО был поврежден мемориальный комплекс «Виктория». В прошлом году на фронтальную часть танка (одного из элементов мемориала) нанесли краску желтого и синего цветов, полностью залитыми краской оказались и памятные плиты. Ответственность взяла на себя Партия национального единства, о чем сообщил на своей странице в соцсетях ее секретарь, бывший министр обороны Молдавии Анатолий Шалару. Он сообщил, что таким образом представители фракции пытались выразить поддержку Украине.

Впрочем, он не единственный инициатор подобных действий. С памятниками Великой Отечественной войны в Молдавии призывают бороться многие политики, выступающие за вхождение республики в состав Румынии и присоединение к НАТО.

Фото: Социальные сети

В Афинах разрисовали монумент советским воинам

Вандализм в отношении памятников советским воинам встречается не только в республиках бывшего СССР. Так, после начала СВО в греческих Афинах осквернили памятник советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции во время Второй мировой войны. Вандалы желтой краской написали на монументе «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Памятник, установленный в 2005 году, создан известным российским скульптором Вячеславом Клыковым и посвящен советским солдатам и офицерам, которые бежали из фашистского плена и сражались в годы Второй мировой войны в греческих партизанских отрядах.

Фото: Геннадий Мельник/РИА Новости

Как пострадал «Воин-освободитель» в Берлине

12-метровая бронзовая статуя «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке подвергается нападениям вандалов регулярно. В последний раз ее облили красным и расписали антироссийскими лозунгами. Также на памятнике была изображена буква Z, символ спецоперации России на Украине.

В российском посольстве призвали Германию принять все возможные меры, чтобы не допускать повторения подобных инцидентов в будущем. Берлинская полиция ужесточила защитные меры, но монумент продолжает оставаться инструментом выражения политической позиции.

Фото: Социальные сети

Суворовский крест в Швейцарии раскрасили в цвета Украины

В швейцарском ущелье Шоленнен изрисовали в цвета украинского триколора мемориальный крест, установленный в память о русских солдатах, погибших в 1799 году при переходе Александра Суворова через Альпы. Этот акт вандализма удивил самих швейцарцев, ведь Суворов в Швейцарии чуть ли не национальный герой. Более 120 лет назад Сергей Голицын, один из богатейших людей России, добился разрешения у швейцарских властей на сооружение Суворовского креста, который теперь подвергается вандализму.

Впрочем, швейцарская полиция быстро взялась за расследование инцидента. Предположительно, краской наполняли стаканы или мешочки и бросали в памятник, считают правоохранители. По их информации, «сведений о виновных нет» и «материальный ущерб не поддается оценке». Кроме того, полиция обратилась к населению с просьбой предоставить информацию о преступниках, однако виновных найти не удалось.

Фото: Социальные сети

Что случилось с храмом РПЦ в Женеве

Также неизвестные измазали краской храм РПЦ в Женеве, действующий более 60 лет, а на стенах и на тротуаре перед входом в него написали: «Власть-убийца», «Солидарность с революционерами», «Социальный мир — это коррупция».

Фото: Социальные сети

Осквернение церкви возмутило российских дипломатов. «Надругательство над любыми религиозными объектами, не говоря уже о храмах мировых конфессий, совершенно неприемлемо», — заявили они.