Подозреваемого в краже памятника Рокоссовскому задержали в Польше

https://static.news.ru/photo/2759e3a0-db1a-11ea-9036-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники польской полиции задержали подозреваемого в похищении памятника маршалу СССР Константину Рокоссовскому с кладбища в городе Легница.

Им оказался 34-летний мужчина, которые ранее уже был судим за подобные преступления. В отношении него были собраны «обширные доказательства», на основе которых прокуратура предъявила мужчине несколько обвинений, включая кражу памятника и повреждение ограды на кладбище в Легнице.

По ходатайству прокуратуры суд арестовал подозреваемого на три месяца. В местной полиции отметили, что расследование продолжается и не исключили новых задержаний по данному делу, сообщает ТАСС.

Памятник Рокоссовскому был отлит в 1987 году, до 1992 года он стоял в Легнице на площади, которая тогда называлась площадью Польско-Советской Дружбы, а теперь носит имя Львовских Орлят. Затем скульптура была передана музею Советской армии, а с 2019 года стала частью экспозиции местного Музея меди, организованной на советском военном кладбище.

Как писал NEWS.ru, памятник советскому военачальнику был похищен с кладбища 30 июля. Позднее скульптура была найдена на одной из улиц, однако вандалы обезглавили её.