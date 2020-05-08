Эстонцы почтили память советских воинов, несмотря на режим ЧП

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Несмотря на введённый в Эстонии режим чрезвычайного положения, жители страны несут цветы к памятникам советским солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Торжественные мероприятия, посвящённые 75-летию Победы, начались 8 мая с возложения послом России в Эстонии Александром Петровым и военным атташе Андреем Бережным венков на военном кладбище в Таллине и к монументу «Бронзовый солдат». Церемонию перенесли на день раньше из-за действующих в стране ограничений.

Цветы у подножия памятника начали появляться ещё 7 мая. В День Победы их количество заметно возросло. Жители эстонской столицы приходят к монументу небольшими группами, стараясь соблюдать условия карантинного режима, сообщает РИА Новости.

9 мая российские дипломаты посещают могилы советских солдат в Тарту, Валге, Палдиски и других городах.

Ранее NEWS.ru писал, что лидеры балтийских республик обвинили Россию в фальсификации истории. По их словам, Москва активно занимается «историческим ревизионизмом», пытаясь оправдать свою роль в подписании пакта Молотова — Риббентропа и действия в отношении восточноевропейских государств.