Власти Эстонии объявили о сносе более 300 советских памятников

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Памятник воину-освободителю («Бронзовый солдат») на Военном кладбище в Таллине

В Эстонии демонтируют большую часть советских памятников, вошедших в список, подготовленный специальной рабочей группой по поручению правительства страны, заявил руководитель группы Аско Кивинук. По словам политика, в реестр подлежащих демонтажу объектов культурного наследия вошли 322 памятника и надгробия с советской символикой, передает ERR.

Советские памятники из списка, подготовленного рабочей группой Госканцелярии, будут демонтированы при первой возможности, — заявил Кивинук.

Он пояснил, что к демонтажу памятников эстонские власти «могут приступить сразу», а лежащие в могилах советские солдаты будут перезахоронены. При этом Кивинук не стал уточнять, где перезахоронят останки.

Это зависит от конкретного военного захоронения. В одних могилах похоронены несколько павших, а в других — сотни. Где их похоронят? Сегодняшняя практика такова, что в сотрудничестве с местным самоуправлением их хоронят на ближайшем кладбище, — добавил он.

Ранее стало известно, что в латвийском городе Резекне снесли памятник советским воинам-освободителям, известный как «Алеша». Это последний большой монумент Красной армии в республике. В конце октября был снесен памятник советским солдатам в Даугавпилсе, а в августе — мемориал освободителям Риги.