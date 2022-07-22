«Выставка о Петре — второй случай масштабного ажиотажа, первый был с Цоем» Выставку о Петре I «Петр Великий. Рождение империи» продлили до конца 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Открытую в 57-м павильоне ВДНХ в Москве выставку о Петре I «Петр Великий. Рождение империи» проекта «Россия — моя история» продлили до конца 2022 года из-за повышенного интереса к ней посетителей. Решение принял директор проекта Иван Есин. Это второй случай настолько масштабного ажиотажа вокруг подобной экспозиции в столице.

Заместитель директора по развитию проекта «Россия — моя история» Александр Тарасов рассказал NEWS.ru, что выставка изначально создавалась к 350-летию со дня рождения Петра Великого и задумывалась как эксперимент. По мнению Александра Тарасова, эксперимент удался.

С этой точкой зрения согласен Игорь Соболев — первый заместитель генерального директора президентского Фонда культурных инициатив (фонд создан год назад по личной инициативе Владимира Путина. — NEWS.ru).

Выставка проходит при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, а Владимир Путин лично присутствовал на открытии.

У нас в практике это второй случай, когда выставка пользуется таким ажиотажем, спросом и вниманием, что авторы принимают решение о продлении. Ранее настолько повышенным спросом пользовалась только выставка о Викторе Цое в Манеже, которая стала рекордсменом среди всех выставок, когда-либо проводимых в Манеже, по длительности ее проведения, — отметил Игорь Соболев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что можно увидеть и узнать на выставке «Петр Великий. Рождение империи»

Заместитель директора по науке проекта «Моя история» Иван Привалов рассказал NEWS.ru, что выставка выполнена в формате «иммерсивного спектакля с погружением». То есть зритель может ощутить себя как бы «внутри эпохи» Петра Великого.

В конце выставки у посетителей формируется максимально подробное представление об образе Петра I. А также — о том, чем «жил и дышал» XVII век, — отметил Иван Привалов.

Он обратил внимание на удивительные пересечения событий петровского времени с сегодняшним днем.

В одном из залов экспозиции голос ведущего рассказывает, что «XVII столетие стало тяжелым испытанием для России. Борьба с иноземными захватчиками, противостояние с соседними странами, внутренние неурядицы. Одной из важных задач стало создание сильной армии, которая могла бы дать отпор неприятелю. Под Тулой работал оружейный завод, там отливали пушки и ядра. Но этого было недостаточно для многочисленного войска».

Мы рассказываем о том, что произошло 300 лет назад. Но очень похожие процессы происходят и сегодня. Потому что история имеет свойство повторяться, — подчеркнул замдиректора по науке проекта «Россия — моя история».

Иван Привалов напомнил, что в петровскую эпоху в России стремительно развивалась промышленность, происходило освоение новых территорий, укреплялась армия. Хотя к концу XVII века британский флот являлся сильнейшим в мире, на две трети он состоял из российских материалов: древесина, пенька, ткани, которыми снабжала Запад именно Россия.

То есть Россия тогда несла свет в Европу. Не только в духовном, но также и в самом буквальном смысле. Поскольку именно Россия экспортировала воск и сало для свечей в Европу, — отметил ученый.

Привалов отметил: посетители выставки также смогут узнать о том, что Петр I лично утверждал меню для армии и флота. Государь понимал, что в дальних походах при отсутствии витаминов моряки могут заболеть цингой. В Европе с этим заболеванием боролись с помощью цитрусовых. В России цитрусовые не росли.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Петр нашел выход — ввел в рацион питания солдат и моряков квашеную капусту, которая тоже богата витамином С и помогала предотвратить эпидемии цинги на кораблях.

Петр I ввел моду на европейскую одежду. Потому что европейская одежда меньше, чем русская, подчеркивала разрыв в социальном статусе между людьми. Государь настаивал на том, чтобы человека оценивали не по одежде, а по заслугам, — объяснил Иван Привалов.

Именно Петр ввел в России ассамблеи — собрания дворянского общества. На этих встречах поощрялось в том числе употребление спиртных напитков. Спиртное помогало гостям расслабиться и наладить беседу. Впервые на этих мероприятиях дозволялось присутствовать женщинам, которые ранее не допускались в мужское светское общество. Дам также угощали спиртными напитками.

Иван Привалов напомнил, что Петр был вспыльчивым, но отходчивым человеком, мог даже помиловать изменника. Но не прощал, если дело касалось измены родине.

У каждого человека есть любовь, одна и на всю жизнь. Главной для Петра I являлась его любовь к России. Это чувство было абсолютно мальчишеским, трепетным. Петр мог простить личную обиду, личное предательство, но простить измену родине не мог. К изменникам интересов государства был беспощаден, — рассказал Иван Привалов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто больше всего пострадал от «отмены русской культуры» на Западе

Первый заместитель генерального директора президентского Фонда культурных инициатив Игорь Соболев назвал замечательным тот факт, что именно такие проекты обретают жизнь благодаря поддержке Фонда президентских грантов. Конкурсы фонда нацелены на поддержку различных инициатив, более трех тысяч проектов при поддержке фонда реализуется сейчас по России, отметил Игорь Соболев.

Проект «Петр Великий. Рождение империи» стал победителем специального конкурса фонда.

Игорь Соболев напомнил о так называемом «феномене отмены русской культуры и русской истории», который начал активно проявляться на Западе в феврале и марте нынешнего года. Из-за санкций российские деятели культуры перестали ездить в Европу с гастролями и спектаклями.

И кто в итоге пострадал? Пострадал западный зритель — они пострадали из-за действий своих недальновидных политиков. А российский зритель только приобрел. Потому что наши артисты остались в России и двинулись с гастролями к нашему зрителю. Разве можно так просто взять и отменить русскую историю и культуру, отменить Россию? Нет, невозможно, — отметил Игорь Соболев.

За полтора месяца работы выставку «Петр Великий. Рождение империи», по подсчетам авторов проекта «Россия — моя история», посетили более 20 тысяч человек. Организовано более тысячи экскурсий для детей и студентов. Ввиду повышенного интереса экспозицию продлят до конца декабря 2022 года.