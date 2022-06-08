Увидеть эпоху за 40 минут: фото выставки «Пётр Великий. Рождение империи»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Открытие мультимедийной выставки-погружения «Петр Великий. Рождение империи», приуроченной к 350-летию со дня рождения первого российского императора

10 июня на ВДНХ открывается выставка «Пётр Великий. Рождение империи», приуроченная к 350-летию со дня рождения первого российского императора.

Мультимедийную выставку-погружение о Петре Первом организовал проект «Россия — моя история». Над ней почти год работали эксперты Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история» вместе с ведущими российскими историками, специалистами по спецэффектам и компьютерной графике, моушен-дизайну и драматургии. Экспозиция из декораций, макетов, реальных и цифровых предметов, художественного света и объёмного звука призвана донести масштаб петровских свершений.

Выставка «Пётр Великий. Рождение империи» создана в жанре иммерсивного 40-минутного спектакля-биографии с использованием управляемой жестами графики, объёмных декораций и эффектного дизайна.

Десять тематических зон о пути развития России, определённых самим Петром I, расположены в 18 залах. Вместе с героями посетители экспозиции смогут пройти от реформаторских замыслов до становления империи. Выставка будет работать на ВДНХ с 10 июня до конца сентября, при этом по 30 июня вход на экспозицию бесплатный с 11:00 до 20:00 во все дни, кроме понедельников и вторников.

Фото мультимедийной выставки «Пётр Великий. Рождение империи» — в галерее NEWS.ru.