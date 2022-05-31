Проект «Россия — Моя история» запустит выставку-погружение о Петре Первом

Император Пётр I / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

К 350-летию со дня рождения первого российского императора проект «Россия — Моя история» запустит мультимедийную выставку-погружение о Петре Первом, сообщили в пресс-службе исторических парков. Выставка «Пётр Великий. Рождение империи» создана в жанре иммерсивного 40-минутоного спектакля-биографии с использованием управляемой жестами графики, объёмных декораций и эффектного дизайна.

Над проектом почти год работали эксперты Фонда поддержки гуманитарных

наук «Моя история» вместе с ведущими российскими историками,

специалистами по спецэффектам и компьютерной графике, моушен-дизайну и

драматургии. Экспозиция из декораций, макетов, реальных и цифровых предметов, художественного света и объёмного звука призвана донести масштаб петровских свершений.

В 18 залах расположены 10 тематических зон о пути развития России, определённых самим Петром I. Посетители смогут вместе с героями экспозиции пройти от реформаторских замыслов до становления империи. Посетить выставку можно будет на ВДНХ с 10 июня до конца сентября. При этом по 30 июня экспозиция будет работать бесплатно с 11:00 до 20:00 во все дни, кроме понедельников и вторников.

Ранее парки «Россия — моя история» анонсировали цикл мероприятий, посвящённых 350-летнему юбилею Петра Первого. В рамках празднования пройдёт общероссийская тематическая онлайн-викторина для школьников и студентов.