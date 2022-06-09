В честь дня рождения Петра I подготовили всероссийскую визуальную акцию «Россия — моя история» подготовила всероссийскую визуальную акцию в честь дня рождения Петра Великого

Фото: Пресс - служба проекта «Россия — Моя История»

В честь дня рождения Петра Великого проект «Россия — Моя история» проводит всероссийскую акцию с трансляцией цифровых и полноцветных портретов молодого императора. В основе визуального замысла лежит дизайн Года празднования 350-летия Петра Первого, сообщили в пресс-службе проекта.

Генеральные партнёры акции — телецентр «Останкино» и Останкинская башня, на которой разместили изображение Петра на высоте более 150 метров. Центром акции традиционно стала Москва. На Новом Арбате, Спартаковской площади, Останкино и других площадках необычные портреты российского императора уже привлекают внимание жителей.

Нам видится важным привлечь внимание жителей страны ко Дню рождения Петра Великого. Мы верим, что образ такого решительного и сильного государя найдёт позитивный отклик у современной молодежи и для многих может стать примером для подражания как человека, всегда стремившегося к развитию и посвятившего себя на благо Родины, — сказал директор исторического парка «Россия — Моя История» Иван Есин.

Принять участие в акции пожелали более 40 регионов страны.

Фото: Пресс - служба проекта «Россия — Моя История»

Исторические парки «Россия — моя история» — самый масштабный экспозиционный мультимедийный комплекс в стране, мультимедийные парки создаются с 2013 года.

NEWS.ru ранее опубликовал фотографии мультимедийной выставки «Пётр Великий. Рождение империи». Она создана в жанре иммерсивного 40-минутного спектакля-биографии с использованием управляемой жестами графики, объёмных декораций и эффектного дизайна.