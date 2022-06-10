В старших классах появится дополнительный курс по истории России Кравцов: в старших классах появится дополнительный курс по истории России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 10-11 классах российских школ появится дополнительный курс по отечественной истории, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Планируется, что это будет интегрированная программа, передает ТАСС.

Сегодня мы тоже обязательно обсудим, мне кажется, это своевременное предложение, ввести в старших классах — в 10-х или 11-х — такой курс интегрированный «Россия — моя история», в котором еще раз [можно] пройти всю историю нашей страны, — сказал Кравцов.

В апреле Минпросвещения одобрило инициативу о введении дополнительного курса истории в уже существующие предметы в начальной школе. Уроки исторического просвещения начнутся с нового учебного года: предполагается, что на них дети будут не только изучать события страны, но смотреть фильмы и обсуждать их. Минпросвещения уже готовит соответствующие методички.