Историческое просвещение в первом классе начнётся с сентября

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Изучение истории России с первого класса начнётся уже в этом учебном году, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, до конца 2022 года учебники дополнят сведениями о новейших событиях, а «историческое просвещение» младших школьников станет частью предмета «Окружающий мир» с 1 сентября.

Мы усилим историческое просвещение с 1 сентября следующего учебного года. Сам урок истории будет в том формате, в котором он происходит. С первого класса в рамках предметов «Окружающий мир», «Основы (религиозных культур — NEWS.RU) и светской этики» усилим историческую составляющую, — сказал Кравцов.

Министр образования отметил, что учителям начальных классов, предметникам и классным руководителям направят методические рекомендации. Планируется, что в школах введут киноуроки на исторические темы.

Ранее Кравцов в ходе всероссийского форума «Сила в правде!» заявил, что с начала нового учебного года в российских школах перед уроками начнут исполнять гимн и поднимать флаг России. Президент России Владимир Путин поддержал эту идею.