Пиотровский заявил, что экспонаты Эрмитажа в этом году будут «невыездными» Пиотровский: Эрмитаж не планирует выставлять свои экспонаты за границей в ближайший год

Фото Cindy Miller Hopkins/Global Look Press

Государственный Эрмитаж не планирует вывозить свои экспонаты на выставки за границу в ближайший год, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский, передаёт ТАСС. Он добавил, что планируются выставки в России.

С учетом нынешней обстановки в ближайший год у нас не будет разрешений на вывоз за пределы Российской Федерации, — сообщил Пиотровский.

Он добавил, что у музея еcть большое количество российских проектов. Сейчас действует большая программа выcтавок в Эрмитаже, посвященных Петру Великому. Кроме того, одним из наиболее знaчимых Пиотровский назвал экспозицию «Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина», которая откроется 26 июня. На ней будут предcтавлены более 150 полотен, которые хранятся в Эрмитаже и Гоcударственном музее изобразительных искусств имени Пушкина (Москва).

Ранее финские таможенные органы задержали три автомашины с экспонатами, следовавшие в РФ. Речь шла о картинах из Эрмитажа и Третьяковской галереи, которые участвовали в выставках «Гран Тур. Мечта об Италии от Венeции до Помпей» в Милане и «Форма бесконечности» в Удине, а также о полотнах из ГМИИ им. А. С. Пушкина, прибывших из Японии, где они экспонировались в городском музее Тибa.

Финские власти объяснили, что задержали росcийские экспонаты после того, как страны ЕС ввели новый пакет санкций против России, в котором говорилось о выдаче разрешений на перевозку в РФ предметов культуры. В связи с этим финская сторона попросила разъяснения у Еврокомиссии. В ЕК объяснили, что участвовавшие в европейских выставках российские экспонаты не подпадают под санкции. На основании этого разъяснения власти Финляндии решили вернуть произведения искусства в музеи РФ.