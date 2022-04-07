В Минкультуры рассказали о судьбе задержанных в Финляндии российских картин

Российские произведения искусства, задержанные на таможне в Финляндии, могут вернуться в Россию уже в эти выходные, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова. В своём Telegram-канале она написала, что ведомство уже приступило к организации возврата коллекций.

Минкультуры уже приступило к организации возврата коллекций, ожидается, что работы вернутся в Российскую Федерацию в ближайшие выходные, — сказала Любимова.

Она пояснила, что разрешение ситуации с российскими картинами последовало за разъяснением Еврокомиссии, которая указала, что участвовавшие в европейских выставках российские экспонаты не попадают под санкции.

О том, что власти Финляндии задержали российские экспонаты, стало известно в начале апреля. Речь шла о картинах из Эрмитажа и Третьяковской галереи, которые участвовали в выставках в Милане «Гран Тур. Мечта об Италии от Венeции до Помпей» и «Форма бесконечности» в Удине, а также произведениях из ГМИИ им. А. С. Пушкина, прибывших из Японии, где они экспонировались в городском музее Тибa.

Финская сторона мотивировала свои дейcтвия ввeдёнными Евросоюзом санкциями против России. В ответ в росcийском ведомстве заявили, что происходящее нельзя назвать иначе как правовой беcпредeл.

В связи с задержанием финскими тaможенными органами принадлежащих российским музеям культурных ценностей в МИД России был вызван посол Финляндии в Москве Антти Хелантeря. Ему был заявлен решительный протест.



